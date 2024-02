El PSOE de Córdoba rechaza que la Junta lleve a las aulas el terrorrismo de ETA mientras “veta” la memoria histórica

El portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, José Antonio Romero, ha acusado a los gobiernos del PP, especialmente al de Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía, de “intentar adoctrinar con el terrorismo a los alumnos y alumnas en los colegios de la comunidad al tiempo que veta y esconde la memoria democrática” porque “hace un uso partidista para instrumentalizar la educación”.

El socialista ha afirmado que “mucho hablar de concordia, pero a la mínima Moreno Bonilla asoma la patita ultra”, como se ha referido al plan andaluz para concienciar a través de charlas en colegios e institutos sobre el terrorismo de ETA y que en realidad “no es más que un uso partidista de la educación porque esconde el adoctrinamiento, todo al servicio de los postulados de Feijóo, que hay que recordar que dijo que derogaría la ley de Memoria, y, lo peor de todo, desviando fondos públicos de todos los andaluces a fundaciones vinculadas con la ultraderecha para impartir esas charlas en los colegios e institutos”. Romero ha afeado que, frente a ello, el Gobierno andaluz “esconde y veta” el compromiso de llevar la verdad, la justicia y la reparación de la Memoria Democrática a las aulas.

En un acto celebrado en la sede provincial socialista junto al secretario de Memoria de la CEP, Pedro de la Fuente, y representantes de agrupaciones de distrito y municipales, Romero ha incidido en que el PP “se pone de perfil en políticas de Memoria Democrática, como lo demuestran los continuos recortes presupuestarios y la nula ejecución de los mismos”, y ha puesto como ejemplo la formulación del II Plan Andaluz de Memoria Democrática 2023-2027 aprobado por la Junta sobre el que “siguen sin rendir cuentas para ocultar los datos que demuestran una encubierta derogación de la ley de Memoria Histórica y Democrática”.

El socialista se ha hecho eco de las denuncias de las entidades memorialistas, que reprochan a Moreno Bonilla que está paralizada la eliminación de más de un centenar de elementos contrarios a la memoria democrática de Andalucía, así como la resistencia del Gobierno andaluz para que la memoria llegue a las aulas, ya que sólo el 0,13% del profesorado recibió formación específica en 2022.

El portavoz socialista ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha desplegado en Andalucía un número de actuaciones en materia de exhumaciones sin precedentes. Solo en los dos primeros años, el Gobierno de España invirtió más que el PP en toda la legislatura pasada: más de cinco millones de euros que han permitido 195 actuaciones y más de 3.000 cuerpos exhumados hasta el momento.

“Gracias al PSOE tenemos una Ley de Memoria Democrática en España porque las administraciones del PP, en este caso tanto Moreno Bonilla en la Junta, como Bellido en el Ayuntamiento y Fuentes en la Diputación, intentan recortar su presupuesto para no aplicarla”, ha concluido.

Exhumaciones en fosas comunes

Por su parte, el secretario provincial socialista de Memoria Histórica y Democrática, Pedro de la Fuente, ha explicado los pormenores de los trabajos que se están desarrollando actualmente en la exhumación de represaliados del franquismo de las fosas existentes en los cementerios de La Salud y San Rafael, de Córdoba, donde se estima que hay 4.000 víctimas enterradas. Sólo en la fosa donde se está trabajando ahora mismo, en La Salud, hay entre 500 y 800 personas asesinadas.

“Por fin se está llevando a cabo esta exhumación tras un convenio que fue firmado en 2021 entre Ayuntamiento, Gobierno central, Junta de Andalucía y Diputación, tras muchas trabas puestas allá donde gobierna el Partido Popular”, ha afirmado el socialista, que ha defendido que “nuestra obligación es estar al lado de todas aquellas familias que desean localizar a sus padres o abuelos, a los que asesinaron y a los que no pudieron llorar en una tumba”.

En este sentido, ha apostado por la creación lo antes posible de una “oficina de las víctimas” donde, a través del ADN, se puedan identificar y relacionar a las víctimas con sus familiares, y así puedan ser enterrados en un lugar donde puedan ser recordados con orgullo y dignidad.

“En estas fosas hay víctimas de, prácticamente, todos los pueblos de la provincia de Córdoba, así que nosotros, desde nuestras agrupaciones, debemos servir de apoyo a los familiares para informarles cómo deben actuar, qué pasos deben seguir, si así lo desean”, ha insistido.

Para concluir, De la Fuente ha criticado que “el PP demuestra continuamente que está en contra de la memoria y a favor del olvido”, algo que “no podemos permitir porque no nos cansamos de repetir que no se abren heridas, puesto que aquellas heridas aún no están cerradas”.