El PSOE afirma que "desde que gobiernan las derechas" hay más dependientes sin atender

La secretaria de Igualdad y Equidad del PSOE de Córdoba, Felisa Cañete, ha criticado este martes "el autobombo del Gobierno andaluz con las políticas de dependencia", y ha criticado que "anuncie que habrá más plazas para dependencia, cuando la triste realidad es que desde que en Andalucía gobiernan las derechas hay menos personas atendidas de las que tenía el Gobierno socialista" anterior.

En este sentido y en rueda de prensa, Cañete ha asegurado que "en diciembre de 2018 eran 42.663 los dependientes atendidos con plazas financiadas por la Junta de Andalucía y hoy son 40.580 personas".

"Con el incremento de 500 plazas que ha anunciado la Junta de Andalucía --ha proseguido--, en la presente legislatura se habrá ampliado la oferta en 1.265 plazas de atención a personas en situación de dependencia, una cifra alarmante, porque pese a los anuncios triunfalistas del Gobierno andaluz de nuevos conciertos de plazas, lo cierto es que cada vez hay menos personas que ocupan plazas residenciales y de día".

Ello evidencia, según ha subrayado la secretaria de Igualdad y Equidad del PSOE de Córdoba, que "el Gobierno de PP y Cs vende humo, anuncia conciertos que luego no paga, con plazas que luego no llena, y eso a pesar de los terribles datos de lista de espera".

"Desde que el PP llegó al Gobierno andaluz, la dependencia está en clarísimo retroceso y eso a pesar de que cuenta con una aportación extraordinaria del Gobierno de España", según ha señalado Felisa Cañete, quien ha recordado que "Andalucía ha recibido 122,6 millones más para cubrir este derecho en nuestra tierra en este 2021, alcanzando la cifra histórica de 400 millones de euros de financiación estatal, a lo que se sumarán los 125 millones de fondos europeos para la recuperación destinados a servicios sociales y dependencia".

A pesar de ello, según ha lamentado Cañete, "los andaluces son los españoles que más tiempo esperan a ser atendidos, solo por detrás de los canarios, 694 días, frente a los 430 días de la media nacional, y en el último año se ha incrementado en 73 días más la espera".

Por eso, desde el PSOE de Córdoba exigen al Gobierno andaluz "que se incremente la financiación, con cargo a los fondos propios de la comunidad, para la puesta en marcha de un plan de choque que elimine la lista de espera de personas en situación de dependencia", al tiempo que ha criticado Cañete que "la frialdad del presidente de la Junta", Juanma Moreno, "con las personas dependientes y sus familias es absoluta".

Así, para Felisa Cañete, el presidente andaluz "no solo da la espalda a las personas en situación de dependencia, sino que lo hace con todos los andaluces, porque su único objetivo en estos momentos es confrontar con el Gobierno de España", y ha señalado que "uno de los últimos ejemplos lo tenemos en lo relativo al estado de alarma, del que renegaba permanentemente mientras que ahora dice que es la única solución, generando un estado de confusión constante en la ciudadanía".

A juicio de la dirigente socialista, Juanma Moreno "intenta no desgastarse políticamente y por eso no asume medidas, y no asume su responsabilidad, porque su única estrategia es intentar quedar bien no haciendo nada", ha concluido.