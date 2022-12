Prendas joya y lentejuelas para vestir en la última noche del año

Cuando el año va camino de terminarse y dar la bienvenida al 2023, los escaparates de moda lucen llenos de lentejuelas, transparencias y trajes, una combinación festiva que lleva años acompañando a los usuarios y que es un fijo también en el fondo de armario, para ellas y para ellos.

Diseñadores consolidados como Andrew Pocrid o Nelson & Carreras y emergentes como Victoria Tena, participante de Córdoba es Moda, han contado a Cordópolis cuáles serían sus apuestas seguras para despedir el año.

Para el diseñador Andrew Pocrid, que propuso distintos diseños con lentejuelas en tu última colección cápsula, la apuesta es clara: “Me gusta ver mucha lentejuela en estas fechas, desde su versión en colores metalizados, vibrantes para las más atrevidas o la clásica lentejuela negra para las más conservadoras. Aunque en esta temporada me parece que el terciopelo de seda podría ser una opción perfecta para las que no les guste la lentejuela pero quieren un efecto festivo a la par que elegante, ambos tejidos han estado presentes en mi propuesta para este otoño invierno”. agrega el diseñador.

“Aconsejaría un vestido mini joya, me resultan más juveniles y divertidos. Un buen smoking negro es siempre una buena opción combinado con un top de fantasía. Evitaría looks demasiado formales y descartaría el vestido largo para esta noche, a no ser que el tipo de evento al que se acuda así lo requiera”, añade Pocrid.

El cordobés, que también diseña vestidos a medida, ha optado este fin de año por crear un diseño muy especial que ha explicado de esta forma: “Algunas de mis clientas celebran el fin de año en cenas muy formales en hoteles o fiestas privadas en las que necesitan de vestidos importantes para esta noche. Normalmente he optado por vestidos muy festivos con tejidos luminosos. Este año en concreto hemos realizado para una de nuestras clientas más fieles un vestido de largo al tobillo en color blanco cuajado de bordado de canutillo con un bolero de plumas de avestruz espectacular”, desvela Pocrid.

Por su parte, Victoria Tena también coincide con las propuestas de vestidos joyas y señala que “este año para Nochevieja, vamos a ver estilismos muy coloridos y muy divertidos a la par de elegantes y calentitos. Las prendas joya están de moda y creo que es una perfecta ocasión para ponértelo todo”.

Para esta diseñadora la lentejuela “es caballo ganador”. La cordobesa también coincide en destacar al uso del terciopelo en estas festividades “el terciopelo en un color bonito, un diseño sencillo y adaptado al cuerpo, es una mejor elección. Ya que es un tejido mucho más cómodo y calentito”.

Y ¿qué sería una prenda joya? Tal y como describe Victoria Tena “prendas que son auténticas joyas y no porque tengan un diseño único sino porque están creadas a base de ellas, tejidos, bordados, broches, piedras preciosas y lentejuelas”.

Además, ambos diseñadores coinciden en la idea que este Fin de Año es una perfecta ocasión para divertirse con la moda. “En estas fechas recomiendo que nos lo pongamos todo, creo que es la mejor época para hacer combinaciones que quizás en otras ocasiones no nos atreveríamos, y me refiero al plata y dorado, azul marino con negro. Así voy a recibir yo el año”, adelanta.

Por su parte Pocrid cree que “hay que recibir el año con optimismo y alegría y, sin duda, un look puede hacerte entrar en ese mood. Es por eso que animo a la gente a que ese día se diviertan con la moda y arriesguen todo aquello que normalmente en nuestro día a día no podemos hacer. ¡La moda está para divertirse y fin de año es la excusa perfecta para hacerlo!”.

En esa línea, los diseñadores Nelson & Carreras también apuestan por las transparencias entre las recomendaciones para esta Nochevieja, “vestidos con semitransparencia, ceñidos al cuerpo, marcando elegancia y personalidad”.

Además también han dado claves para acompañar a los diseños que posean tirantes “abrigos de pelo en colores fuertes armonizando un contraste y sin duda maxi pendientes”, aconsejan los diseñadores.

Aunque los creadores apuestan por las transparencias, también las combinarían con la protagonista de estas fiestas: “El toque distintivo de estas fiestas sin duda son las lentejuelas, paillette, combinándolos con alguna pincelada en transparencia, jugando con lo atrevido”, agregan Nelson & Carreras.

¿Pajaritas? Sí

Y hablando de trajes, los cotillones de Fin de Año son una de esas ocasiones donde el traje es protagonista. Chaquetas, camisas, pantalones de traje, pajaritas o corbatas juegan entre distintas combinaciones, pero ¿qué podemos utilizar para customizar nuestro traje de siempre?

Los diseñadores Nelson & Carreras apuntan que “las pajaritas atrevidas son siempre un buen recurso”. “Pajarita si vas de cena o cotillón antes de las uvas sería lo ideal, ya que es una cena más protocolaria para recibir el año”. Y por otro lado, el uso de chalecos y tirantes para un cotillón también tendría un “sí”.

Para personalizar un traje para esta ocasión, un ejemplo sería “incorporarle unas solapas de lentejuelas, por ejemplo. Aunque habría infinidad de posibilidades de personalizar un traje según la persona”. La moda se despide del año por todo lo alto.