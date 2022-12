El precio del aceite de oliva sube más de 60 céntimos en menos de tres semanas

Desde el pasado 16 de noviembre, el precio de un kilo de aceite de oliva virgen extra en origen ha subido en más de 60 céntimos. Este viernes, la cotización del caldo de aceituna volvió a batir un nuevo récord y se paga ya en origen a 5,37 euros el kilo. Es una cantidad inimaginable hace años. Hasta ahora, el precio más alto estuvo en 4,20 euros el kilo.

La tendencia al alza de los precios tiene que ver con una cosecha que está siendo incluso más escasa de lo esperado. La mayor parte de la producción de aceituna es un 50% inferior a la del año pasado. Además, los costes de producción se han encarecido, a la vez que se mantiene de manera más o menos estable la demanda. La consecuencia es que los envasadores no encuentran en el mercado producto suficiente para abastecerse y, por tanto, suben los precios de una manera más que notable día a día.

En principio, fuentes del sector señalan que no será de extrañar ver cotizaciones medias rondando los seis euros el kilo en origen, una cifra que ni los más optimistas habían imaginado nunca.

Eso sí, en los últimos días se ha notado una estabilización de precios en los aceites de peor calidad. Tanto los vírgenes como los lampantes llegaron a superar también la barrera de los cinco euros. Pero ahora la han abandonado. La clave podría estar también en que en esta campaña la mayor parte de la aceituna recogida ha sido la de mejor calidad, y que los rendimientos están siendo bastante altos en una cosecha muy escasa.

En el año 2005, los comercializadores notaron un descenso en el consumo de hasta el 30%. Muchos optaron por pasarse a grasas mucho más baratas, como fue el caso del aceite de girasol. Pero en esta campaña, con la guerra en Ucrania, este producto también ha sufrido grandes oscilaciones de precio. En la actual campaña se confía en que el entorno inflacionista acabe evitando la huída de los consumidores de un mercado como el del aceite de oliva que ha costado décadas conquistar.

