El PP analiza con peluquerías, barberías y estética su "difícil" situación y pide bajar al 10% el IVA

El diputado nacional del PP de Córdoba, Andrés Lorite, ha instado este viernes al Gobierno de España a "atender las demandas del sector de la peluquería y estética y reducir al 10% el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a los servicios de peluquería, barbería y estética".

Así lo ha manifestado el popular en una nota, tras mantener un encuentro con el presidente de la Unión de Empresas de Peluquería y Estética de Córdoba y Provincia (Uepeco), Gregorio Porras, donde han analizado "la difícil situación que atraviesa este sector".

Según ha expresado Lorite, "este sector es uno de los que más sufre la crisis económica provocada por la pandemia", dado que "se han visto afectados por las restricciones, han tenido que incrementar los gastos para adaptar sus negocios a la normativa anticovid y han tenido que desarrollar su trabajo de forma distinta, lo que ha supuesto más gastos, menos ingresos y en algunos casos el cierre definitivo de sus negocios", ha afirmado.

Además, ha precisado que "los datos que arroja la cuarta oleada del estudio del impacto económico del covid dejan claro que en 2020 se dieron unas pérdidas económicas en este sector de 140 millones de euros y más de 50.000 empleos del sector de la imagen personal desaparecieron".

Por tanto, ha avisado de que "si no se adoptan medidas, podrían desaparecer 20.000 empresas más, y no se puede olvidar que la mayoría de ellas son de mujeres jóvenes y autónomas que han decidido emprender un negocio y que se ven abocadas al cierre".

Según demanda el propio sector, "la bajada del IVA al 10 por ciento podría salvar el 50% de las empresas y el 50% del empleo que hoy está en riesgo de desaparición".

Además, consideran que "esta medida no solo daría aire al sector, sino que tendría un impacto positivo sobre las arcas públicas", puesto que "una empresa que cierra no paga ningún impuesto", ha advertido Lorite.

A su juicio, "el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene ninguna excusa para atender unas reivindicaciones que antes cuando estaban en la oposición sí defendían con vehemencia".

"Decisiones valientes"

"Es el momento de tomar decisiones valientes para estimular la economía y el consumo, para evitar el cierre de estos negocios de la imagen personal y que no se pierdan más puestos de trabajo en este sector; en estos momentos tan difíciles es justo atender estas peticiones y rebajar el IVA al 10%", ha defendido el popular.

El diputado cordobés ha recordado que su partido en el Congreso de los Diputados ha apoyado "de forma decidida las peticiones de este sector: lo hicimos en octubre de 2020 en la comisión de Hacienda y lo volvimos a llevar como enmienda al debate de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2021, pero desgraciadamente volvimos a toparnos con el voto en contra de PSOE y Podemos", ha recordado Lorite.

No obstante, el PP en el Congreso de los Diputados ha registrado una proposición no de ley (PNL) pidiendo al Gobierno reducir el IVA de los servicios de peluquería, barbería y estética al 10%. "Creemos que es el momento de que el Gobierno rectifique y reconsidere su posición; este sector ya no puede aguantar más", ha asegurado.