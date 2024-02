La Policía Nacional identificó a 19 agricultores y ganaderos en la tractorada del martes

La Policía Nacional sólo logró identificar a 19 agricultores y ganaderos, de los que participaron en la tensa protesta que hubo el pasado martes 20 de febrero en Córdoba capital, y en la que también hubo tres detenidos.

Según la información facilitada a este periódico, tras las pesquisas realizadas esta semana, finalmente el número de propuestas de sanción por los hechos del martes asciende a 19. Es la mitad de las aproximadamente 40 que propuso la Guardia Civil en la primera tractorada que entró en Córdoba, el 6 de febrero, y que transcurrió de manera totalmente pacífica.

El pasado martes, en cambio, se produjeron cargas policiales cuando los manifestantes intentaron saltarse el precinto policial en distintos puntos de la ciudad de Córdoba. Al final lograron llegar a la Subdelegación del Gobierno, pero a la vuelta a donde habían dejado aparcados los tractores -en mitad de la avenida que hay junto al Centro Comercial El Arcángel-, se encontraron con que la Policía Nacional no les dejaba salir de la ciudad sin antes identificarse.

Tras varias horas de tensión, finalmente se dejó marchar a los manifestantes, muchos de los cuales acudieron a la ciudad con las matrículas de sus tractores y vehículos tapadas, para así evitar la posible identificación.

Las propuestas pasarán ahora a la Subdelegación del Gobierno, que es la que tiene que elevarlas a sanción. Las multas a las que se enfrentan los participantes son las recogidas en la llamada Ley mordaza, que estipula distintos niveles en función de si se consideran leves, graves o muy graves. El precio a pagar va, de 100 a 600 para las leves, de 601 a 30.000 para las graves, y de 30.001 a 600.000 para las muy graves.

Además, el pasado martes se detuvo a tres personas, que posteriormente quedaron en libertad, acusados de la supuesta comisión de delitos de atentado a agentes de la autoridad, tras resultar heridos leves cuatro policías en los enfrentamientos.

