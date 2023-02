Planes para San Valentín en Córdoba: entre bastidores, dulces y termas

En vísperas del día de los enamorados, Córdoba alberga planes para todos los gustos, desde obras de teatro, unos baños árabes o disfrutar de los dulces más amorosos.

Un poquito de dulce y flores

Desde Sabor Moreno han preparado unas tartas para este día tan señalado y por supuesto en forma de corazón. Entre las que puedes elegir hay choco blanco y fruta de la pasión y otra de frutas del bosque, aunque también “hay las clásicas fresa, nata y chocolate e individuales de diferentes sabores”, informan desde el obrador.

Por su parte, en la pastelería San Francisco también se crearán tartas para este día de los enamorados “el cliente elige suele elegir el relleno. La decoración es característica ya que posee el muñeco de Eros”. “A veces nos han llegado a pedir que las adornemos con alguna foto aunque no es lo normal”, indican desde el establecimiento.

Por otra parte, para los amantes de las flores y plantas, la presidenta de la Asociación de Floristas de Córdoba y dueña del establecimiento Los Girasoles, Ángela Gómez, ya adelantó algunos de las flores más demandadas entre las que se encuentran: la famosa rosa roja “símbolo de los enamorados”, corazones creados con flores secas, cúpulas de rosa parecidas a la de La Bella y la Bestia y para los más atrevidos “rosas preservadas en negro”.

The Hole X

Un espectáculo pícaro y canalla que mezcla burlesque, cabaret y teatro, entre otras muchas cosas.

Como explican desde la organización, The Hole comenzó su andadura bajo el eslogan “hay que estar en el agujero para salir del agujero” con Paco León como primer maestro de ceremonias y “llegó a revolucionar la cartelera nacional e internacional”. Desde entonces se ha estrenado una secuela, The Hole 2, y una precuela, The Hole Zero.. Ahora en su décimo aniversario llega a Córdoba The Hole X

Desde la organización recalcan que “The Hole X rescata la esencia del original con los números más impresionantes y los personajes más icónicos de las tres ediciones, se dan cita las mejores y más sorprendentes actuaciones de artistas nacionales e internacionales, sugerentes stripteases, números circenses del mejor nivel realizados por artistas invitados de exitosa trayectoria e incluso, una gran historia de amor aderezada con un toque más sensual que nunca”. En este nuevo show que llega a Córdoba desde el 23 de febrero hasta el 5 de marzo, el espectáculo contará con distintos maestros de ceremonias entre los que se encuentran Alex O´Dogherty o Eva Isanta.

Disfruta de Paraíso Perdido

Y hablando de obras de teatro, el día 17 de febrero llega a Córdoba la obra Paraíso Perdido, una adaptación del poema de John Milton. Como detalló una de sus protagonistas, Cristina Plazas “es una obra muy dinámica y potente”. Tal y como señala la web del Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba: “Un viaje al lugar del otro, un dejarse atravesar por la poesía de Milton y descubrir qué parte hay en cada uno de nosotros de ángel, diablo, hombre, mujer, comediante o espectador.”

Relax asegurado en el Hammam Al Andalus

Es toda una tendencia regalar experiencias a tus seres queridos y es más en el día de los enamorados. La directora del Hammam Al Andalus de Córdoba, Toñi, ha explicado a este medio cuál es su relación con los usuarios que se acercan a conocer más este centro. En la “cultura” del Hammam, los clientes no son llamados de esta forma sino “viajeros” ya que la experiencia te traslada a otro lugar. La experiencia “te evoca algo especial, sensaciones que haces que te encuentres”. Un lugar donde los móviles se dejan en las taquillas y provoca que el “viajero desconecte.”. Un regalo muy emocional y perfecto para disfrutarlo en pareja. En los baños existen distintas termas, agua templada, agua caliente y agua fría. El centro también posee un catálogo de masajes.

Para este San Valentín, desde la organización han preparado San Valentín en el Hammam, un acto de amor hacia tu bienestar. Por eso hasta el 14 de febrero “te ofrecemos descuentos especiales en nuestros packs de tarjetas regalo y productos del Jardín del Hammam”, indican desde el establecimiento.

Aunque para este mes, la organización tiene preparada la sección Enamórate del Hammam, “hasta un 35% en servicios Mimma 30” que, como explican, es “la combinación del viaje del agua y un delicado masaje de 30 minutos con el aceite de tu elección para impregnar piel y sentidos con toda la esencia de los aromas de Al Ándalus.” y Midra 30 “acompaña tu viaje del agua con un kessa tradicional sobre cama de piedra caliente aplicado con guante de fibra de algodón y pasta de jabón natural, muy espumosa y cremosa al estilo del Hammam original. Seguido de un masaje relajante de 15 minutos con aceites esenciales, para dos personas”, han explicado desde la dirección.