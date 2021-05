El PCE reivindica en La Axerquía la figura de Anguita en el primer aniversario de su muerte

Más de 1.500 personas se han dado cita este domingo al homenaje que el Partido Comunista de España (PCE) ha rendido a Julio Anguita, cuando se cumple un año de su fallecimiento. Secretario general del partido entre 1988 y 1998, la formación ha reivindicado su figura como pieza clave en la historia política de España y referente incuestionable para la izquierda a nivel internacional. Su fallecimiento, a la edad de 78 años, se produjo en un momento en el que las medidas sanitarias para frenar la pandemia de Covid-19 imposibilitaron organizar una despedida a la altura.

El acto ha arrancado de la mano del cantaor Manuel Gerena, que cantó por martinete un poema dedicado a Anguita. Después ha tomado la palabra la secretaria política del PCA en Córdoba, Alba Doblas, que destacó su forma de hacer política y todos los avances que tuvo la ciudad durante su mandato, cuando se convirtió en el primer alcalde de la democracia.

El siguiente en intervenir ha sido el máximo dirigente del Partido Comunista de Andalucia (PCA), Enrique Alba, que ha invitado al público a "hacer una reflexión" tras el acto "para seguir trabajando" y tomarlo "como un impulso político". Lejos de santificar su figura, Alba ha pedido "seguir su ejemplo y destacar los valores que trascendieron al partido". "Julio es lucha, dignidad, trabajo, constancia, honestidad, derechos humanos, proyectos, No a la OTAN, No al tratado de Maastricht, No a la Unión Europea de los mercados, el Manifiesto de las amapolas, Convocatoria por Andalucía y el Pacto de los Botellines.

Uno de los grandes ausentes ha sido el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que, por motivos de salud, no ha podido trasladarse hasta Córdoba, aunque sí ha dedicado unas palabras a Anguita mediante un vídeo enviado a la organización. En él, el reelegido coordinador federal de Izquierda Unida ha enfatizado la figura de Anguita, "esencial para la política española y para la izquierda" y recordó que se afilió tras escuchar sus discursos y beberse sus libros.

En esta misma linea ha continuado la portavoz federal de IU, Sira Rego, que ha asegurado que la historia del partido no hubiera sido la misma sin Anguita y ha pedido a todos que la trinchera "siga siendo la gente trabajadora para nunca rendirse".

Tras sus palabras, el cantaor Juan Pinilla -militante también del partido- ha actuado en el escenario de La Axerquía, interpretando Ojos verdes y Hasta siempre Comandante. La hija de Anguita, Ana Anguita, también ha participado en el acto y ha recordado cómo su padre "se manifestaba orgulloso cuando" se referían a él como comunista "a modo de insulto".

El último en tomar la palabra ha sido el secretario general del PCE, Enrique Santiago, quien destacó de Anguita su actitud de anteponer "el bien común como línea roja a la hora de tomar partido" y cómo su discurso "sigue vigente años más tarde".

Con la organización de este homenaje en la que fue su ciudad y de la que fue alcalde, el PCE ha recordado el papel decisivo de Julio Anguita en la construcción y fortalecimiento de la izquierda organizada en todo el país y reivindicar su ejemplo de honestidad y compromiso político, que seguirá siendo un faro de guía para toda la militancia comunista y para cualquier persona que aspire a construir un mundo justo.

El acto, además, ha servido para conmemorar los 100 años del Partido, será un reconocimiento al papel decisivo que jugó Anguita y Córdoba en la constitución de los primeros ayuntamientos democráticos. En la capital cordobesa, el PCE fue fundamental para la construcción de un modelo de ciudad centrado en los servicios públicos.