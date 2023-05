Paco Morales, galardonado en los Premios de la Academia Internacional de Gastronomía 2023

La Academia Internacional de Gastronomía (AIG) otorga anualmente sus premios que reconocen la labor de los mejores profesionales del sector a nivel mundial. La Real Academia de Gastronomía española, como miembro fundacional, propone unos candidatos que representan a España en las diferentes categorías y compiten con las propuestas de los otros países miembros de la AIG. Y, según ha anunciado en su web -consultada por Cordópolis-, “estamos de enhorabuena ya que los Premios 2023 tienen mucho sabor español”.

Entre estos premiados está el chef cordobés Paco Morales. El cocinero ha recibido el Prix Au Chef de l’Avenir (Chef del Futuro) 2023. El cocinero cordobés se ha convertido en uno de los referentes de la gastronomía española gracias a la apertura de su restaurante Noor en Córdoba, en 2016, donde rinde homenaje al legado culinario de Al-Ándalus en clave contemporánea. Mantiene dos Estrellas Michelin ensu establecimiento.

El resto de premiados por la Academia Internacional de Gastronomía han sido:

José Polo ha recibido el Grand Prix de l’Art de la Salle 2023, que ganó el pasado año Josep Roca y que han recibido Juli Soler (2008), Abel Valverde (2018) y Pedro Monje (2019). Es uno de los grandes maestros de la sala en España y propietario, junto a Toño Pérez (Grand Prix de l’Art de la Cuisine 2021) del restaurante Atrio, que acaba de recibir la tercera estrella Michelin.

La Bullipedia, de Ferran Adrià, ha recibido el Grand Prix de la Culture Gastronomique 2023, un galardón que se ha otorgado anteriormente a otros representantes españoles como José Andrés (2017), el Basque Culinary Center (2014) o Madrid Fusión (2007). Esta colosal enciclopedia de la restauración gastronómica es uno de los grandes proyectos de elBullifoundation y ha publicado hasta el momento 23 volúmenes de los 50 previstos.

El Prix au Sommelier 2023 viaja también al sur, en este caso a Cádiz, y es para Lucía Fuentes, sumiller del restaurante Aponiente. Al frente de la sensacional bodega del restaurante, supera con sobresaliente el reto de armonizar las complejas propuestas de Ángel León.

El libro Cenador de Amós, del cocinero Jesús Sánchez, publicado por Montagud Editores, ha recibido el Prix de la Littérature Gastronomique 2023. El chef, Premio Nacional de Gastronomía 2023, resume en más de 250 páginas, su proyecto vital y profesional en el restaurante Cenador de Amós, incluyendo 63 creaciones, que engloban casi 350 elaboraciones, reflejo de su gran creatividad, que se asienta en el paisaje cántabro, en su formación en la cocina vasca y francesa y en sus recuerdos navarros.

El cortometraje ‘Carácter’, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, es el Prix Multimedia 2023. Dirigido por Jaime Dezcallar y protagonizado por la coreógrafa y bailaora María Pagés, forma parte de la campaña ‘El país más rico del mundo’, para promocionar los Alimentos de España dentro y fuera de nuestras fronteras, poniendo el foco en el patrimonio español, tanto artístico como alimentario, y la vinculación entre riqueza de nuestra y la creatividad artística. Puedes verlo en este enlace.

Lluc Crusellas es el Prix au Chef Pâtissier 2023. Recientemente proclamado World Chocolate Masters 2022 -el más joven en hacerlo de la historia de la competición y también el primer español en lograr el título- es desde 2017 el chef pastelero de El Carme Pastisseria, una pequeña panadería en la ciudad de Vic (Barcelona).

La Real Academia de Gastronomía se une a las felicitaciones por estos premios internacionales que son un reconocimiento para toda la comunidad gastronómica española.

