Organizan una fiesta guateque para "los jóvenes mayores de 60 años" de Córdoba.

Si te gusta la fiesta y tienes más de 60 años, el Consejo de Distrito Sureste y la Comisión de Mayores y Dependientes de esta zona de Córdoba han organizado para el próximo viernes 14 de junio una fiesta guateque donde los más jóvenes del lugar podrán viajar en el tiempo a través de la música.

Desde la organización apuntan que la fiesta comenzará a partir de las 20:00 en el centro cívico Fuensanta y en ella se podrá escuchar de todo. Tradición Tuna Femenina Cordobesa y la banda Oro y Plata serán los grandes invitados a este guateque, donde los cuerpos bailarán a ritmo de yenka, chachachá, twist y pasodobles. El bingo musical y pinchadiscos serán dos atractivos más a los que sumar a esta jornada de fiesta “hasta que el cuerpo aguante”.

Para facilitar la participación de personas con movilidad reducida, se ha dispuesto de un autobús tanto para la ida como para la vuelta. Este servicio partirá a las 19:30 de la parroquia Nuestra Señora de Linares y pasará por Virgen Milagrosa (a la altural de la farmacia Coca), Iglesia de Cañero, Parque Fidiana, calle Calderón de la Barca y calle José Luis de Córdoba. En todos los puntos del recorrido, el autocar recogerá a los asistentes en la parada de las líneas de autobús de Aucorsa.

