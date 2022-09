La ONCE reparte 350.000 euros entre diez vecinos de Cañete de las Torres

El sorteo de la ONCE de este lunes ha repartido 350.000 euros entre diez vecinos de la localidad cordobesa de Cañete de las Torres, donde Salvador Pérez, vendió diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno en la Plaza de España en pleno centro del municipio. Pérez, que es vendedor de la ONCE desde 2014, es uno de los dos vendedores que la ONCE tiene el pueblo de la comarca del Alto Guadalquivir, por lo que le conocen todos los vecinos, asegura.

“Ahora mismo estoy nervioso, nervioso, como si me hubiera tocado a mí -reconoce-. Es una alegría indescriptible, sobre todo por la gente, que son trabajadores y jubilados, y siempre es mucha alegría”, añade.

El sorteo del 12 de septiembre estaba dedicado a la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa y ha dejado el resto de premios en Galicia, donde un único acertante se ha llevado el mayor premio de medio millón de euros, Castilla y León, y la Comunidad de Madrid.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías y Totos de Estado.

Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece hoy martes, 13 de septiembre, un bote de 10 millones de euros.

Desde el pasado 25 de marzo, el Eurojackpot celebra dos sorteos a la semana, los martes y viernes, y amplía su bote máximo hasta 120 millones de euros, en vez de los 90 millones con los que contaba hasta ahora. La ONCE comercializa esta lotto europea junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Polonia.

Y el Extra de Verano de la ONCE sortea para el próximo 15 de agosto un primer premio de 15 millones de euros, diez premios adicionales de un millón de euros y otros 119 premios agraciados con 40.000 euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 agentes vendedores de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.