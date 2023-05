El ‘no’ a la violencia de género se planta en la Feria ante las últimas agresiones

La Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres ha celebrado este jueves un acto en la portada de la Feria de la capital para mostrar su repulsa ante las agresiones machistas ocurridas en la ciudad y la provincia en las últimas semanas, además de reclamar unidad contra estas violencias y reclamar medidas contra ellas.

“Lo ocurrido en Puente Genil, con tres varones en prisión provisional acusados de agresión sexual a una joven…Palma del Río con siete varones detenidos, denunciados por la victima por agresión sexual, todos puestos en libertad con cargos…en Córdoba, cuando se encontró a una mujer deambulando después de una agresión sexual por sumisión química, el varón también detenido y posteriormente puesto en libertad con cargos…el abuso sexual a una menor en el recinto ferial y la posterior liberación con cargos del acusado, los tocamientos a una chica en una caseta grabados en video y difundidos por redes sin consecuencias…Todo esto, nos deja una sensación de impunidad enorme, más sabiendo que la lucha contra la violencia machista debe ser total, y en absoluto negable ni equiparable a otras violencias, ya que la mujer siempre pierde, sean cuales fueran aquellas”, han señalado en la lectura de un manifiesto en el acto de este jueves.

El colectivo feminista ha asegurado que los hechos ocurridos en los últimos días en la provincia de Córdoba y la capital forman parte de “es una realidad que lo que está ocurriendo es tendencia nacional. La negación de la violencia machista pasa factura sobre las mujeres. También se están haciendo oídos sordos a nuestras propuestas surgidas de un análisis de la realidad que ya vemos que se da, que el movimiento feminista demanda día tras día y esta plataforma grita el día 25 de cada mes”.

En la concentración se ha enfatizado “la gravedad de la vulneración de derechos de las mujeres. Es muy grave el miedo y la falta de libertad y es muy grave que se cuestionen estas violencias. Nos parece muy grave la complicidad del silencio, la ausencia de medidas o el silencio institucional”. Y, en ese sentido, han mostrado su “preocupación por la ausencia de reacciones en el Ayuntamiento de Córdoba, más aún cuando sí se han constatado en otros lugares”. Por ello, reclaman la unidad de la sociedad contra las violencias de género porque, han asegurado, “la lucha por la igualdad y contra las violencias machistas debe ser tajante y unísona”.

Respecto a las presuntas agresiones ocurridas en la Feria y la situación en el recinto ferial, la Plataforma apunta que “es un dato a tener en cuenta que ciertas casetas no sean Punto Violeta en esta feria 2023”.

“Es muy simple, queremos que dejen de asesinarnos, violarnos, drogarnos, intimidarnos, acosarnos, maltratarnos, insultarnos, invisibilizarnos. Queremos estar en nuestros ratos de ocio y que no nos toquen las tetas o el culo, queremos ir tranquilas de vuelta a casa, queremos respeto, es sencillo. No queremos que agresores sexuales estén en libertad condicional a los dos días de los hechos, no queremos la revictimización de las víctimas, no queremos tener miedo”.

Entre otras cuestiones, también han puesto el foco en “revisar profundamente el funcionamiento del negocio nocturno (…) ya que son uno de los centros centrífugos de las agresiones machistas”, así como en la necesidad de educación afectiva y sexual entre los jóvenes y evitar el acceso a la pornografía a edades tempranas. “No podemos dejar que los niños aprendan que el sexo es violación”.

Y recuerdan: “Violencias machistas son todas aquellas acciones que conllevan el desprecio sistemático a la dignidad y la integridad de las mujeres, y una sociedad sana es la que denuncia y condena al unísono la violencia machista en todas sus dimensiones”. “Construyamos una sociedad digna para las mujeres, sin violencias. Sigamos construyéndolo entre todos y todas”, han concluido.