“Eso no lo cobra ni un ‘metre’ de la Judería”: la respuesta viral de un hostelero a un camarero cordobés

“950, más no puedo”. Ese es el tope salarial que ofrece un empresario hostelero de Córdoba a un camarero por una jornada de 40 horas semanales. Un sueldo que está casi 230 euros por debajo del convenio colectivo recientemente aprobado en Córdoba.

La oferta se ha conocido después de que un perfil de la red social Instagram (@soycamareroo) colgara pantallas de la conversación que el empresario sostuvo con el aspirante al puesto, y que demuestra, a las claras, la intención del restaurador de cometer una infracción administrativa, totalmente a sabiendas.

Miles de personas han interaccionado en la publicación, que arranca con el aspirante preguntando por el sueldo y el horario. “900”, es la escueta respuesta del empresario, a la que el camarero le pregunta si es posible “subir un poco más y me quedo contigo”.

El hostelero responde: “950, más no puedo”. A lo que el aspirante le aclara que es un salario inviable, y le vuelve a pedir que le suba “un poco”. El empresario le insiste en que no puede subir más (“Más no me da”, afirma). El aspirante se lo llega a pensar y pregunta las horas, dudando de si el salario ofrecido es por jornada completa de 8 horas diarias. “Más o menos, sí. Entre semana siete, algún día ocho, y fines de semana alguna más, nueva o diez”, contesta el empresario.

“Eso es poco dinero, tío”, le replica el camarero, antes de adjuntar un pantalla con información de a cuánto asciende un sueldo de camarero en España por 40 horas semanales. Son las 1:00 de la madrugada cuando el camarero le pide que suba un poco más el salario, dispuesto incluso a cobrar algo menos que lo estipulado en el convenio de la hostelería de Córdoba.

“No te voy a pedir eso, pero mínimo 1.100”, le reclama.

La respuesta del empresario llega 10 horas después y pone fin a la conversación. “Eso no lo cobra ni un metre en la Judería, que es donde mejor pagan”, responde, obviando que los jefes de sala cobran mucho más, según convenio.

Para rematar, pone como ejemplo otro bar de Córdoba en el que, según este empresario, los camareros “cobran 1.200 y poco, y echan 11 horas diarias por lo menos”.

La oferta ha desatado la indignación en las redes. En un comentario, el propio aspirante aclara que mandó el pantalla para que se vea la situación que hay en Córdoba, según su experiencia.

“Llevo trabajando desde que tengo 13 años en la hostelería. Tengo 30 y me encuentro con gente de esta calaña... Actualmente trabajo en un club nocturno 12 horas diarias, y viernes y sábados, 15 horas por 1.300. Pido entrevista a algo para mejorar mi calidad de vida y todas las ofertas salen peor que esta. ¿Qué puedo hacer para encontrar un trabajo digno para un currante. Dejad de decir que la gente no quiere trabajar. La gente lo que no quiere es ser esclavo”, relata el joven.

La conversación ha sido editada para quitar las faltas de ortografía y de puntuación

Hostecor dice que ese tipo de ofertas son “competencia desleal”

Por su parte, Jesús Guerrero, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Córdoba (Hostecor), ha hecho una llamada para que no se ponga en entredicho a toda la hostelería debido a las acciones de unos pocos empresarios que operan al margen de la legalidad. En sus declaraciones, Guerrero ha subrayado la importancia de diferenciar a aquellos que cumplen con las normativas del sector de quienes no lo hacen, refiriéndose a estos últimos como una “competencia desleal” para los hosteleros que respetan la ley.

El dirigente destacó que el mercado laboral en la hostelería ha cambiado significativamente en los últimos años. “Antiguamente no había tantas oportunidades de empleo y algunos empresarios se aprovechaban de esa situación, pero hoy en día el sector cuenta con una demanda creciente de trabajadores”, asegura Guerrero, que de hecho ha invitado a los profesionales a que envíen sus currículums a Hostecor, que los remitirá a empresas asociadas que operan bajo el marco legal.

Asimismo, Guerrero ha denunciado las prácticas desleales de algunos empresarios que pagan por debajo del convenio, no abonan las terrazas o evaden los seguros sociales, lo que afecta directamente la competitividad de aquellos que cumplen con las normativas. “Nosotros no podemos competir con quienes bajan los precios a costa de no cumplir con la ley”, ha lamentado, recordando, a su vez, que hay trabajadores que buscan acuerdos irregulares para poder seguir cobrando ayudas mientras trabajan en el sector, lo que también calificó como una situación que perjudica tanto a los empresarios legales como al propio sistema laboral.