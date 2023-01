Mil familias de zonas rurales de Córdoba accedieron a fibra óptica en 2022.

Mil familias de la provincia de Córdoba accedieron a fibra óptica en 2022. En Andalucía, un total de 154.000 familias andaluzas lo consiguieron, según informa el operador Adamo. Con este crecimiento, la mayoría registrado en zonas rurales, el año anterior se sitúa como uno de los más fructíferos en la expansión de esa tecnología en la región; todo un hito en el recorrido histórico de las telecomunicaciones de Andalucía.

Esas 154.000 viviendas, que fueron cableadas por el operador Adamo, se encuentran en municipios que o bien carecían de conexión o que, de contar con ella, era de bajo rendimiento. Así, hasta 100 poblaciones mejoraron sus prestaciones en este campo durante 2022, ya fuese estrenando Internet ultrarrápido (60 localidades) o viendo ampliada una red preexistente (40).

En cuanto a número de hogares cableados por provincias, Córdoba es la provincia con la cifra más baja. Destaca Almería con 94.000, sobre todo, en Roquetas de Mar, El Ejido y La Mojonera. También sobresale Granada, que alcanza los 33.000 inmuebles cableados por Adamo: Churriana de la Vega, Peligros o Puebla de Don Fadrique, por citar los ejemplos más significativos. Finalmente, Cádiz añadió 15.000 familias con Internet ultrarrápido; Sevilla, 4.000; y Huelva, 7.000.

Los trabajos efectuados por Adamo marcaron un antes y un después en la vida de esos 154.000 hogares andaluces puesto que ya pueden realizar con garantías, con una conexión a Internet de calidad, actividades que hoy resultan habituales: teletrabajo, educación online, compras por Internet, citas médicas telemáticas o disfrutar de videojuegos, series y películas en remoto, entre otras. No en vano, la fibra óptica es un elemento fundamental para fijar habitantes en el territorio, una herramienta imprescindible en la lucha contra el fenómeno de la despoblación, que afecta a numerosos pueblos de la Comunidad.

Adamo, con sede en Barcelona, es un operador de vocación nacional con un enfoque de negocio regional y local. Presente en el mercado español desde 2007, la compañía da prioridad a las áreas rurales y a las nuevas zonas urbanas con una alta densidad de población, proporcionando fibra óptica ultrarrápida (1.000 Mb). Su actual plan de expansión fue potenciado con 600 millones de euros de capital privado hace poco más de un año. Asimismo, Adamo es uno de los principales adjudicatarios del Programa de Banda Ancha a Nueva Generación (PEBA-NGA 2020-2022), financiado por el Estado y la UE, así como en el Programa Único, tanto en la convocatoria de 2021 como en la de 2022. En total, más de 305 millones de presupuesto público-privado para llevar Internet de alta velocidad a cerca de 950.000 hogares ubicados en el ámbito rural de 24 provincias. Gracias a contar con infraestructura propia (una red que suministra conexión en 1.300 municipios), además de Internet, Adamo proporciona telefonía fija y móvil, así como servicios para el mercado empresarial y mayorista.

