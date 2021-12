La mayoría de los cordobeses que se marchan fuera a vivir se van a Málaga

Córdoba y Málaga son provincias limítrofes, pero no son precisamente las más cercanas entre sí. Jaén o Sevilla, por ejemplo, o incluso Ciudad Real y Badajoz, son provincias con las que Córdoba siempre ha tenido una relación especial. Pero en los últimos tiempos los lazos parecen haberse estrechado entre los cordobeses y los costasoleños.

Según un estudio sobre el flujo de la población, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la provincia favorita de los cordobeses cuando cambian de residencia es Málaga. El mismo estudio señala que el principal origen de las personas que se van a vivir a Córdoba es, precisamente, la provincia de Málaga. En el segundo lugar de las provincias favoritas para mudarse por los cordobeses está Sevilla y en tercer lugar Madrid.

Según el INE, en los seis primeros meses del año 2021, un total de 3.717 personas se marcharon de la provincia de Córdoba a otros puntos de España y 716 se fueron al extranjero. De los que se fueron a otros puntos de España, 731 lo hicieron a la provincia de Málaga. Mientras, 413 vecinos de Málaga se instalaron en Córdoba, según la estadística oficial. Eso sí, los segundos que más vienen a instalarse a Córdoba son los madrileños, un total del 389, muchos más que los 301 que llegaron desde Sevilla.

A Córdoba han llegado en los seis primeros meses del año un total de 933 inmigrantes. De estos, 124 son cordobeses que regresan a la provincia desde el extranjero. En este tiempo, desde la provincia han emigrado al extranjero un total de 716 personas. De ellos, 288 son de nacionalidad española y 434 extranjeros. Es decir, muchos regresan a sus países de origen o prueban suerte en otro país diferente.

