Córdoba sigue perdiendo población

La provincia de Córdoba ha vuelto a perder población durante los seis primeros meses del año 2021, según la información actualizada a 1 de julio que acaba de divulgar el Instituto Nacional de Estadística (INE). En concreto, el INE calcula que la provincia ha perdido 2.177 habitantes durante los primeros seis meses del año.

Ahora mismo, por tanto, en la provincia de Córdoba están censadas un total de 779.009 personas. La provincia, por tanto, vuelve a bajar de los 780.000 habitantes. Esta cifra no se alcanzaba desde el 1 de julio de 2005. Entonces, la población cordobesa censada era de 778.282 personas, según la estadística oficial.

Salvo un pequeño paréntesis entre 2018 y 2019, la provincia de Córdoba lleva perdiendo población desde el año 2012. El 1 de enero de ese año, en Córdoba vivían 802.117 personas. Ésta ha sido la cifra más alta desde que hay datos. Ahora mismo hay 23.000 habitantes menos en Córdoba. Es decir, en una década la provincia ha ido menguando a un ritmo medio de 2.300 vecinos al año. La pérdida de población se inició tras la crisis económica e inmobiliaria, y principalmente se debió a la masiva salida de inmigrantes que habían ido llegando a Córdoba durante los años anteriores.

Ahora mismo, gran parte de la pérdida de población se debe a la emigración de los propios cordobeses, que buscan fortuna en otras partes de España o incluso en el extranjero, y también a una crisis de natalidad que hace que el crecimiento vegetativo lleve años siendo negativo. Precisamente, en este primer semestre del año se ha producido, en términos relativos, uno de los grandes descensos de población en Córdoba de los últimos años, con una caída del 0,51%.

Por otra parte, la población residente en España disminuyó en 72.007 personas en la primera mitad de 2021 y se situó en 47.326.687 habitantes a 1 de julio de 2021. Es la primera vez que se reduce desde 2016.

