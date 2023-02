La mayor exposición de dinosaurios animatrónicos llega de nuevo a Córdoba

¿Te imaginas caminar entre dinosaurios? A pesar de que hace más de 65 millones de años desde su extinción, los dinosaurios volverán a pisar la Tierra en Córdoba. Dinosaurs Tour presenta una exposición en la que mayores y pequeños serán parte de un viaje a través del tiempo y se sumergirán en un mundo donde podrán caminar entre estas criaturas jurásicas y aprender sobre cada una de ellas y sobre la historia del planeta.

La considerada mayor exposición itinerante de dinosaurios animatrónicos permanecerá instalada del 4 al 19 de marzo bajo una gran carpa instalada junto al Centro Comercial La Sierra.

Esta muestra ha recorrido más de una decena de países europeos (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Noruega, Polonia o Rumanía, entre otros) y en la de este año con una treintena de piezas inéditas a tamaño real y animatrónicas, que simularán el aspecto y el comportamiento de los dinosaurios.

Así, podrán verse Triceratops, Tiranosaurios, Protoceratops, Parasaurolofus, Estegosaurios, Espinosaurio, Diplodocus y el famoso Tiranosaurio Rex a tamaño real, entre otros. Además de las piezas, se realizarán proyecciones didácticas acerca del modo de vida de esta fauna prehistórica y habrá sorpresas. Norman Tesser, comisario de la exposición, asegura que “los más pequeños de la casa se quedan asombrados” ya que “os movimientos son tan realistas que algunos niños que son de verdad”, explica Tesser.

“Combinamos entretenimiento y diversión para los más pequeños, junto con un amplio factor pedagógico para que aprendan mientras se maravillan de estos gigantes”, comenta el Comisario. Para hacer la exposición más impactante y real, se recrearán los hábitats naturales de estas magníficas piezas en escenas compuestas por vegetación y escenografía diseñada según estudios científicos sobre las características de la tierra en esa época.

La exhibición contará con paneles informativos y descriptivos con detalles científicos sobre las eras geológicas, teorías sobre la extinción de los dinosaurios y datos sobre la recuperación de restos fósiles.

Horarios y entradas

La exposición estará abierta de lunes a viernes de 17:00 a 21:00 y los sábados y domingos, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00. Las entradas se pueden adquirir por solo diez euros en las taquillas de la exposición y en www.dinosaurstour.com.

