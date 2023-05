Lección a estudiantes de la UCO de una niña que buscaba respuestas y que hoy es la primera española candidata a astronauta

Ante un auditorio donde hasta hace unos años ella misma estaba sentada, pero en la Universidad de León, la biotecnológa Sara García ha impartido este lunes una lección magistral, en el sentido estricto del término, a estudiantes de la primera promoción de Biotecnología de la Universidad de Córdoba que ha servido como charla motivacional para todos ellos. García ha hecho historia. Se ha convertido en la primer española candidata a astronauta. No forma parte del personal permanente de la Agencia Espacial Europea como sí lo hace el también español Pablo Álvarez, pero puede ser seleccionada para misiones concretas.

Esta joven soñaba con ser científica y astronauta, aunque reconoce que esto último ha sido consecuencia de una voraz trayectoria académica y una formación constante. Estudió Biotecnología en la Universidad de León, donde se licenció primera de su promoción, obteniendo dos premios a la excelencia académica. Continuó su especialización en la misma universidad, mediante un Máster en Investigación. Durante ese período de tiempo, se formó en distintos laboratorios, como el Instituto de Desarrollo Ganadero o el Instituto de Biomedicina, ambos en León, así como en el Centro Nacional de Biotecnología en Madrid.

Posteriormente, se trasladó al Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca (2013-2018), donde se doctoró cum laude en Biología Molecular del Cáncer y Medicina Traslacional, obteniendo el Premio Extraordinario de Doctorado a la mejor tesis doctoral en Medicina, por la Universidad de Salamanca. Durante su etapa predoctoral, trabajó en la identificación de dianas terapéuticas y mecanismos de resistencia a fármacos en diferentes tipos de cáncer, como el cáncer de mama y de ovario.

Su currículum es realmente apabullante y todo un espaldarazo a las mujeres que trabajan para ser científicas. En 2019, se incorporó como investigadora postdoctoral en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), primero con una Beca Juan de la Cierva y posteriormente con una Ayuda de la Asociación Española contra el Cáncer. Actualmente es investigadora en plantilla y lidera un proyecto para descubrir nuevos fármacos contra el cáncer de pulmón y de páncreas, en el laboratorio del bioquímico español Mariano Barbacid. Este proyecto está en una fase preclínica y los fármacos preliminares candidatos están siendo probados en estos momentos en células. Tras esto, las pruebas se realizarán en modelos animales y si funcionan, se llevarán a cabo en pacientes en colaboración con oncólogos, médicos y hospitales.

Una niña que buscaba explicaciones sobre el funcionamiento del mundo

En la charla que ha ofrecido en el Aula Magna del Campus de Rabanales, García ha viajado en el tiempo para contar a los estudiantes, entre los que también se encontraban alumnos de ESO y Bachiller, cómo fue su infancia, rodeada siempre de preguntas e interrogantes sobre el funcionamiento del mundo. Un año le pidió a sus padres un microscopio para ver cómo eran aquellas micropartículas que ella misma recogía, veía constelaciones a través de telescopios y jugaba a que era una gran química, fantaseando en su casa con mezclas de todo tipo.

Durante la conferencia, la astronauta reservista ha abordado su trayectoria académica y profesional desde sus inicios hasta hoy, sus miedos, inseguridades y dudas en cuestiones tan determinantes como si “la carrera que estoy estudiando es la adecuada”. “Cuando eres tan joven, hay tantas opciones por delante que realmente no sabes cómo va a ser tu profesión o qué pasos tienes que dar para conseguir aquello que buscas”, ha asegurado García, en presencia del rector de la UCO, Manuel Torralbo; la decana de la Facultad de Ciencias, Mª. Paz Aguilar Caballos y el vicedecano de Movilidad, Internacionalización y Comunicación de dicho centro, Juan José Giner Casares.

Tanto el rector como la decana han destacado la trascendencia de la gesta realizada por la leonesa, a la vez que han resaltado la importancia de que estudiantes que apenas llevan un año como universitarios reciben una charla de esta índole. A este respecto, Aguilar ha comentado que entre los objetivos de estos estudios de Biotecnología está también ofrecer “referentes masculinos y femeninos”, figuras que a García le costó encontrar durante su trayectoria académica. “Sí conocía el nombre de alguna científica o astronauta, pero no los veía como un espejo en el que reflejarme porque lo veía muy lejano”, confiesa esta mujer, quien entonces tuvo otros referentes alejados del foco mediático. “Me inspiré en personas sin nombres ni apellidos famosos, como estudiantes, profesores y profesionales que me echaron una mano y me animaron a atreverme a dar grandes pasos”, ha concluido.