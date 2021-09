La Junta destaca el "maridaje perfecto" entre el mundo del caballo y la provincia de Córdoba

El delegado de Turismo de la Junta en Córdoba, Ángel Pimentel, junto a la primera teniente de alcalde y delegada de Turismo del Ayuntamiento cordobés, Isabel Albás, y la concejal de Promoción de la Ciudad y Casco Histórico, Marián Aguilar, ha participado este viernes en la presentación del cartel del VI Concurso Internacional de Atalaje de Tradición (CIAT) Ciudad de Córdoba, que se celebra el día 18 de septiembre, un "espectáculo maravilloso" que pone en valor el "maridaje perfecto" entre el mundo del caballo y la provincia de Córdoba.

Así lo ha afirmado Pimentel durante el acto de presentación celebrado en Caballerizas Reales, en el que también han estado el presidente del Club de Carruajes de Tradición, Rafael Galán, y el presidente de la Asociación Cordobesa Amigos Raid, Juan Antonio Merlos.

Además, ha recalcado que este certamen internacional, organizado por el Club de Carruajes de Tradición, "da el pistoletazo de salida, desde hace dos años", a este tipo de concursos, un hecho que resalta "la importancia del caballo para la ciudad de Córdoba, de lo que es Caballerizas Reales y lo que es Cabalcor, el mes del caballo, en Córdoba".

El delegado, que ha mostrado el apoyo institucional de la Junta de Andalucía desde la Consejería de Turismo que dirige Juan Marín a Cabalcor, ha calificado de "enclave maravilloso" las Caballerizas Reales de Córdoba, "donde, precisamente, el caballo de pura raza andaluza fue creado".

Asimismo, el responsable de la Junta ha querido "desear toda la suerte del mundo" a los organizadores, "puesto que el recorrido que nos han preparado de 12,6 kilómetros lleva todas las características para ser algo apasionante". Por este motivo, ha invitado a toda la ciudadanía a disfrutar de dicho espectáculo, que cuenta con "distintas paradas y actividades dignas de ver".

"No cabe duda de que será un día de fiesta, igual que está siendo todo el mes de septiembre con los espectáculos que nos está programando Cabalcor", ha dicho el delegado, quien ha insistido en que "no se entendería Córdoba sin los caballos y no se entenderían los caballos sin Córdoba".

"Esencia del concurso"

Por su parte, la primera teniente de alcalde y delegada de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ha expresado que "es un día muy porque por fin dos años después podemos presentar este maravilloso cartel" que, además, "refleja la esencia de lo que es el Concurso Internacional de Atalaje de Tradición" y pone de manifiesto "lo que es Córdoba".

Igualmente, Albás, que ha mostrado su agradecimiento a las empresas patrocinadoras de este evento, pues "la colaboración público-privada es necesaria para conseguir la excelencia en la gestión", ha puesto en valor a Córdoba Ecuestre por su trabajo en Caballerizas Reales, siendo "fundamentales para revitalizar el sector turístico".

Por último, la concejal de Cultura, Promoción de la Ciudad y Casco Histórico, Marián Aguilar, ha explicado que Cabalcor "le va a ceder el protagonismo que se merece a los enganches, precursores de los actuales medios de transporte". Además, ha puesto de manifiesto "encomiable e incansable labor" del Club de Carruajes de Tradición "por mantener la riqueza del patrimonio histórico de este sector y la búsqueda del relevo intergeneracional".

"El mejor escenario"

"El día 18 de septiembre se va a conjugar el mejor escenario que puede tener un concurso, que son las calles de nuestra ciudad, con la historia del enganche y el atalaje", despertando "el interés de espectadores y viandantes", ha apostillado Aguilar.

El recorrido, estimado en una hora y 17 minutos, dará comienzo el sábado 18 de septiembre, a las 10,30 horas, desde el Club Hípico de Córdoba y desfilará por varias calles de la ciudad hasta volver a Caballerizas Reales. En total, con salidas cada ocho minutos, desfilarán más de 20 carruajes, entre los que hay siete limoneras, seis troncos, un tándem, una potencia, dos tresillos y cuatro cuartas.