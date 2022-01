Julieta Mérida presenta su candidatura para ser rectora de la Universidad de Córdoba

La profesora Julieta Mérida García ha hecho pública este jueves su decisión de concurrir como candidata a las próximas elecciones rectorales en el transcurso de una rueda de prensa celebrada en el Salón de Actos del Colegio Mayor Séneca a la que asistieron también numerosos miembros de la comunidad universitaria hasta prácticamente llenar la sala. La comparecencia ha tenido lugar tras haber formalizado su dimisión como vicerrectora de Posgrado e Innovación Docente, cargo que ha ocupado desde junio de 2014.

Después de un detallado preámbulo de agradecimientos al rector Gómez Villamandos “por su confianza”, a las estructuras, cargos y personas con las que ha trabajado durante los ocho años que ha estado al frente del Vicerrectorado de Posgrado e Innovación Docente, Julieta Mérida ha explicado que ha decidido presentar su candidatura a rectora de la Universidad de Córdoba “por el compromiso y la responsabilidad que siempre he mantenido con la institución” y con el convencimiento de que “entre todos construiremos un nuevo proyecto de gobierno, moderno, atractivo, realista, que atienda los retos que se plantean en este momento, que se ajuste a la nueva legislación y sobre todo, esté basado en los intereses de las personas y, por supuesto, como universidad pública que somos, comprometido con la sociedad”.

La ya ex vicerrectora ha esbozado las bases sobre las que plantea su proyecto de gobierno “que está por escribir, abierto a toda la comunidad universitaria” y que se sustenta sobre los principios de “compromiso con una gestión transparente, honesta, ágil y eficiente; cercanía, disponibilidad, colaboración y búsqueda de soluciones; corresponsabilidad mediante el diálogo y confianza en las personas y compromiso total con la institución”.

De manera especial, Julieta Mérida ha defendido “una universidad pública crítica y transformadora de la sociedad, políticamente independiente, abierta e inclusiva y comprometida con los objetivos de la Agenda 2030 en sus distintos ámbitos de actuación” y ha señalado como “imprescindible la atención a las personas: Personal Docente e Investigador (PDI); Personal de Administración y Servicios (PAS) y estudiantado, por ello me comprometo a tener cercanía y trabajo colaborativo”.

En materia de personal, ha abogado por “la estabilización del profesorado, reducir la temporalidad y convertir talento investigador en profesorado” y ha defendido “agilidad en la contratación; igualmente, ha expresado su voluntad de fomentar el consenso y la negociación con los órganos de representación de los trabajadores, la revisión de la Relación de Puestos de Trabajo del PAS y mantener la promoción de este colectivo regulando “las convocatorias de concursos de traslados, concursos de méritos y concursos de libre designación”.

Respecto al estudiantado, ha expresado su deseo de que sea “un agente crítico”. En este sentido, ha manifestado su voluntad de “invertir en que nuestros estudiantes sientan la Universidad, que se convierta en su experiencia vital y de crecimiento personal”.

La ex vicerrectora ha defendido “una universidad top en investigación, con políticas activas de atracción del talento, con apoyo a los grupos de investigación para que sean competitivos a nivel internacional” y ha definido como “objetivo primordial” la consolidación de la creación de unidades de excelencia e institutos de investigación y facilitar la gestión al PDI.

La apuesta por la transferencia, medidas de fomento del emprendimiento y de atracción de más estudiantes internacionales, así como por la dignificación de la labor docente, la transformación tecnológica, convertir la internacionalización en una dimensión transversal de toda la actividad universitaria, han sido algunas de las propuestas planteadas por la profesora Mérida en el transcurso del acto en el que ha anunciado el inicio de contactos con las diferentes estructuras y colectivos que conforman la comunidad universitaria a partir de la próxima semana.

