IU ve "más motivo que nunca" para darle al 28F un carácter "reivindicativo"

La diputada del grupo parlamentario Adelante Andalucía y dirigente de IU Andalucía Ana Naranjo ha defendido este sábado que hay "más motivos que nunca" este año para subrayar el "profundo carácter reivindicativo" del 28 de febrero, día de la comunidad autónoma, que llega en medio de una pandemia y cuando se han cumplido dos años del gobierno de "las dos derechas" --PP-A y Ciudadanos (Cs)--, con apoyo de "la extrema derecha" de Vox, que "ya van haciendo mella" por "las políticas que se deciden y que afectan a los andaluces".

Así lo ha expuesto la parlamentaria de Adelante en una atención a medios en Córdoba en la que ha sostenido que la pandemia de Covid-19 está generando "una crisis social y económica a la que tenemos que dar respuestas desde las instituciones públicas, cosa que no está haciendo el Gobierno de Andalucía".

En esa línea, ha alertado de que el Gobierno de PP-A y Cs que preside Juanma Moreno "no tiene un proyecto de futuro y desarrollo, sino el de subalternidad de Andalucía con respecto a las multinacionales y a los intereses de unos pocos, pero que deja tirada a la mayoría social".

Ana Naranjo ha considerado que hay "muchos motivos para salir a reivindicar este 28 de febrero lo que hace 41 años también defendíamos en la calle", unos servicios públicos que "hemos visto durante esta pandemia que están desasistidos, cuando no deconstruidos por el Gobierno de Andalucía".

La representante de IU ha criticado que "la única receta" del Ejecutivo actual ha sido la de "privatizar" elementos como "las listas de espera" en sanidad o el Bachillerato, "etapas obligatorias de la educación hasta ahora en Andalucía siempre prestadas desde lo público", según ha advertido.

Ha criticado que el Gobierno de Moreno "toma decisiones que benefician a una minoría, como hace con las grandes casas de juego; que defiende a las multinacionales que especulan con nuestro campo, pero no defiende a los trabajadores que están labrando la tierra", y un Gobierno "que no defiende a las mujeres, que no defiende a las trabajadoras cuando están precarizadas en ayuda a domicilio, cuando están precarizadas en muchas líneas de batallas frente a la Covid en los servicios públicos".

El Gobierno Andaluz, "preso de Vox"

Un gobierno andaluz que, según ha continuado la diputada, también "quiere esconder la desigualdad porque es preso de Vox", algo que, en su opinión, se ha visto "con el teléfono de la violencia intrafamiliar para ocultar la violencia machista específica que sufrimos las mujeres por el simple hecho de serlo", o con el "polémico" y "absurdo pin parental que intenta introducir Vox para romper la coeducación, que es un principio que nos permite educar en igualdad".

Ana Naranjo también ha sostenido que el Gobierno andaluz "no defiende los valores y los principios constitucionales" y "está socavando lo que recoge nuestro propio Estatuto de Andalucía y lo que recoge la Constitución".

Es asimismo "un Gobierno que titubea cuando tiene envites de la extrema derecha, y que no respeta siquiera sus instituciones", según ha abundado la representante de IU, que en ese sentido ha señalado que el Parlamento andaluz aprobó "por mayoría" la declaración como Hijo Predilecto de Juan Romero --último español superviviente del campo de concentración de Mauthausen--, pero a la Junta "se le ha olvidado respetar lo que emana del Parlamento" y no ha otorgado esa distinción entre las que este domingo entrega por el Día de Andalucía.

"Nos parece muy grave, porque este Gobierno tiene que defender lo que viene en el Estatuto, y tiene que defender lo que viene en la Constitución", según ha aseverado Ana Naranjo, quien ha agregado que el Gobierno de la Junta "no está haciendo de altavoz" de "valores y principios democráticos, de tolerancia, de respeto, de igualdad también entre los hombres y las mujeres, sino más bien de todos los contrarios".

"Porque al final vemos ese mensaje de odio, de violencia, de xenofobia, de parte de la extrema derecha, bajo la connivencia y la inacción del Gobierno de Andalucía", según ha continuado la parlamentaria antes de advertir de que "los demócratas en Andalucía vamos a decir 'basta' este 28 de febrero, porque queremos una Andalucía abierta, amable, solidaria, de progreso, una Andalucía que se sustente en esos valores de libertades, de derechos, de principios, de respetar también a quien piensa diferente, de diversidad, porque eso es Andalucía, una tierra de mezcla, una tierra diversa".

Así que "este 28 de febrero, con todas las prescripciones de la pandemia, con todas las situaciones de seguridad, volveremos a reivindicar con más motivo que nunca esta Andalucía que queremos y que llevamos trabajando desde hace 41 años, y que está en amenaza bajo este Gobierno que tenemos aquí con las dos derechas y con el apoyo o amenaza de la ultraderecha en Andalucía", según ha zanjado Ana Naranjo.