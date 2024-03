La investigadora y experta en Rusia, Mira Milosevich, abordará en Córdoba la guerra en Ucrania

La investigadora principal para Rusia, Eurasia y los Balcanes del Real Instituto Elcano, Mira Milosevich-Juaristi, estará en Córdoba el próximo 3 de abril donde dará una conferencia sobre la guerra en Ucrania. Se trata de una actividad organizada por la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos y en colaboración con el Área de Cooperación y Solidaridad de la Universidad de Córdoba (UCO).

Profesora asociada de The Foreign Policy of Russia en School of Global and Public Affairs de IE University, Milosevich es doctora en Estudios Europeos por la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad de Belgrado. Cuenta con un diploma del Workshop in Global Leadership de la Harvard Kennedy School (2019) y otro de los cursos ejecutivos del CSIS Understanding Russian Military Today (2020) y Understanding Washington (2020).

Su principal área de investigación es Rusia, muy especialmente la rivalidad de esta potencia con China y EEUU, su papel en la seguridad internacional, su política exterior, de seguridad y defensa; las ambiciones rusas en el espacio post-soviético, así como las transiciones políticas de los países post-comunistas y su relaciones con la Alianza Atlántica y la Unión Europea.

Ha asesorado al Parlamento Europeo, al Parlamento Español, al Parlamento del Reino Unido, a la OTAN, al STRATCOM y al Departamento de Estado de los Estados Unidos en cuestiones de seguridad relacionadas con la desinformación como instrumento de la guerra híbrida de Rusia en Occidente.

Forma parte del consejo de la Iniciativa de Relaciones Transatlánticas (IE University). Además, es miembro de dos grupos de trabajo del European Leadership Network, Grupo de Contacto de las relaciones entre Occidente y Rusia, y del Grupo de Acción Rusia-OTAN. Ha colaborado en varios libros colectivos y es autora de tres libros, dos de ellos sobre las guerras yugoslavas: Los Tristes y los Héroes. Las historias de los nacionalistas serbios (200) y El trigo de la Guerra. Nacionalismo y Violencia en Kosovo (2001), publicados por Espasa Calpe. Su libro más reciente es Breve Historia de la Revolución Rusa (2017, Galaxia Gutenberg, 7 ediciones).

La conferencia tendrá lugar a partir de las 18:00 en el Salón de Columnas del Edificio Universitario Pedro lópez de Alba, en la calle Alfonso XIII. Es abierta al público hasta completar aforo.