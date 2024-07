El investigador de la UCO Barlin Orlando Olivares, premio del CSIC por su tesis doctoral

El investigador Barlin Orlando Olivares Campos, Doctor Cum Laude con mención Internacional en Ingeniería Agrícola, Alimentaria, Forestal y Desarrollo Rural Sostenible de la Universidad de Córdoba (UCO), ha sido reconocido con el Premio a la Tesis Doctoral Relevante, otorgado en su segunda edición por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a nivel nacional, un galardón que se suma al Premio Extraordinario de Doctorado de la UCO, obtenido en 2022.

El CSIC, organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha destacado la excelencia académica y científica de una decena de jóvenes con estudios de Doctorado. Concretamente, en esta edición, el doctor Olivares Campos ha sido distinguido en el área global de Vida por su tesis titulada Determination of the potential influence of soil in the differentiation of productivity and in the classification of susceptible areas to banana wilt in Venezuela, un trabajo dirigido por la investigadora Blanca Landa y el investigador José Alfonso Gómez, pertenecientes ambos al Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC.

La tesis ha sido destacada entre más de 800 trabajos presentados por su “producción científica innovadora, el uso de algoritmos de machine learning y las múltiples estancias de movilidad internacional en Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia, Panamá y España”, realizadas por el investigador gracias a distintas becas competitivas.

La relevancia de su trabajo radica en la identificación de áreas susceptibles a la marchitez del banano en Venezuela y en el uso de algoritmos de inteligencia artificial en la ciencia del suelo, aportando nuevos conocimientos para la agricultura sostenible y la gestión de cultivos.

El doctor Olivares Campos es actualmente miembro activo del grupo de investigación de Gestión de la Biodiversidad de la UCO y participa en varios proyectos de cooperación internacional. Estos premios forman parte de la estrategia de Excelencia en Recursos Humanos en la Investigación de la Comisión Europea.

El investigador premiado ha querido recalcar “la importancia de estas contribuciones a la seguridad alimentaria” y ha subrayado que “el esfuerzo y la dedicación al investigar la productividad de las bananas en la UCO bajo la dirección del IAS-CSIC en España cobran un significado especial al considerar la crisis humanitaria en su natal Venezuela”, donde, según ha subrayado, “la población no tenía acceso a alimentos básicos”.