Una investigación destapa un nuevo caso de pederastia en la Iglesia en Córdoba

La investigación iniciada por el periódico El País en 2018 sobre la pederastia en España ha arrojado ahora un tercer informe con medio centenar de nuevos casos, entre los que se encuentra uno nuevo en Córdoba, que se suma a los ocho anteriormente denunciados en esta provincia.

Según ha publicado dicho periódico, el informe ha sido puesto en conocimiento de la Conferencia Episcopal y del Defensor del Pueblo. En total, en él se recopilan 79 testimonios que apuntan a en total a 70 sacerdotes, religiosos y seglares de instituciones religiosas acusándolos de abusos. Los nuevos casos suman un total de 103 víctimas de estos abusos.

En este nuevo informe -en el que aparece un caso más en Córdoba-, se desgranan los distintos tipos de abusos, que van “desde tocamientos por encima de la ropa hasta violaciones continuadas en el tiempo”, según denuncian. Las edades de las víctimas oscilan entre los 4 y los 17 años, siendo en la mayoría de los casos (un 96,68%), varones. De los casos descubiertos ahora gracias a nuevos testimonios, el más antiguo data de 1955 y el más reciente, de 2002.

En la provincia de Córdoba ha habido casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes que han sido juzgados y que han acabado en condenas. En el año 2003, un sacerdote que ejercía en Peñarroya-Pueblonuevo fue condenado a 11 años de cárcel por abusar de ocho menores de entre ocho y 11 años. Este sacerdote no fue apartado de la iglesia, sino que acabó trabajando en el Archivo de la Diócesis, tal y como publicó este medio en el año 2014.

Otro cura fue condenado a cinco años y un día de cárcel por abusar de una niña en la iglesia de Villanueva del Duque. Este sacerdote tenía antecedentes penales por haber militado en una organización de ultraderecha en Cataluña. El sacerdote siguió dando misa hasta que la sentencia fue ratificada. El Obispado apartó inicialmente al cura de su iglesia original, pero no del sacerdocio.

La última condena fue la de un fraile, de la orden franciscana, que era profesor. Este fraile impartía clases de Religión y fue condenado a 20 años de cárcel por abusar de cuatro de sus alumnas, que eran menores de edad. Los hechos habrían ocurrido entre los años 2012 y 2014.

Desde que El País iniciara su investigación, el total de casos recopilados, investigados y entregados para su conocimiento a la Conferencia Episcopal, al Vaticano y al Defensor del Pueblo llega a sumar 500 en el plazo de un año. Este tercer informe presentado ahora se suma a los notificados hace justo un año, en diciembre de 2021, y al elaborado hace seis meses, en junio de 2022.

En marzo de este año, el Congreso de los Diputados aprobó una iniciativa para investigar los casos de pederastia dentro de la Iglesia, que desembocoó en la creación de una comisión de investigación del Defensor del Pueblo, que ya lleva recogidos varios cientos de testimonios. Por su parte, la Iglesia encargó en febrero una auditoría interna sobre este asunto a un despacho de abogados, con más de medio millar de casos admitidos.

