La incidencia de la pandemia en Córdoba cae en un 41% en las dos últimas semanas

La sexta ola de la pandemia de coronavirus en la provincia de Córdoba está en claro retroceso, según un análisis del Ministerio de Sanidad desagregado por elDiario.es. En concreto, la incidencia ha bajado en un 41% en las dos últimas semanas, según el informe, que detalla que el pico de la sexta ola en la provincia se alcanzó a finales de enero.

De hecho, ahora mismo Córdoba es de las últimas provincias de España con más casos. En concreto, ocupa el puesto 46 de un total de 52 provincias, según los datos de Sanidad, lo que indica que la pandemia ha dado un claro paso atrás.

La situación comienza a mejorar también en los hospitales. Según los datos, hay un 1% menos de hospitalizados en estas dos últimas semanas y un 29% menos de ingresos en la UCI. Eso sí, la mortalidad es alta. El 11,2% de las camas convencionales están ocupadas por enfermos con Covid 19 y el 16% de las camas UCI, según los datos de Sanidad.

Córdoba ocupa el puesto 24 de 52 en porcentaje de fallecidos por población en toda España. La tasa de muertes por cada 100.000 habitantes está ahora en 9,5 víctimas en las dos últimas semanas.

