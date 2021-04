Los hosteleros rechazan el nuevo cierre a las 20:00 y exigen que los comités de Salud se reúnan los lunes

La Federación Hostelería de Andalucía considera que el nuevo cierre impuesto por la Junta de Andalucía a los municipios desde nivel 3 grado 1, que deben parar su actividad a las 20:00, es "el enésimo señalamiento de un sector que atraviesa un momento crítico y que no encuentra apoyo en el gobierno regional".

Conocidos los dictámenes de los comités territoriales de Salud, reunidos este jueves, Hostelería de Andalucía, en una nota, se ve "obligada a mostrar su más su enérgico rechazo al incremento de restricciones aprobado, que va en contra no solo de empresas y trabajadores, sino también de las evidencias de otros países europeos cuyas hostelerías llevan cerradas meses y sus índices de contagios están disparados, como Alemania o Francia".

"No sabemos por qué extraña razón la Junta de Andalucía y el Gobierno de España no miran a Europa, donde los países con cierre total de la hostelería sufren una incidencia del coronavirus muchísimo más alta que la nuestra. Repetimos que estos datos ponen de manifiesto que el cierre de la hostelería no es la solución a nada, sino el sacrificio de nuestro sector", ha asegurado el presidente de Hostelería de Andalucía, Javier Frutos.

Esto, agrega, "es consecuencia de lo que llevamos denunciando varios meses: que la Junta de Andalucía no se sienta con la hostelería en una mesa técnica que pueda modular las restricciones para que el éxito sanitario sea máximo y el perjuicio a la hostelería, mínimo".

En cuanto a las reuniones de los comités territoriales de Salud, Hostelería de Andalucía exige que sus encuentros se celebren a principios de semana y no al final, ya que no hay tiempo material a adaptar la actividad de los establecimientos -rescate de trabajadores de los ERTE, reservas para el fin de semana, compra de suministros- a las restricciones que se imponen. "Que se reúnan los lunes o los martes, no los jueves. Necesitamos varios días para que la adaptación sea óptima y no un sinónimo de fin de semana perdido", ha lamentado Frutos.

"Esto es absolutamente inaceptable y ya no sabemos cómo hacer entender a la Junta de Andalucía que no puede gestionar así las restricciones a la hostelería, porque se mueve por impulsos y cada impulso se lleva por delante puestos de trabajo", ha añadido.

Frutos ha puntualizado que si el Gobierno andaluz fuera tan rápido en la gestión y reparto de las ayudas directas a la hostelería como en las decisiones de cierre que adopta el sector estaría en una situación mucho mejor, como ocurre en otras comunidades. "A día de hoy, las pymes andaluzas hosteleras no han recibido ni un euro de ayudas de la Junta", ha subrayado.

Ha apostillado que las medidas de cierre "otra vez provocarán con total seguridad encuentros sociales en otros ámbitos incontrolados como las reuniones en espacios privados que representan el foco principal de contacto", ha recordado el presidente de la patronal.