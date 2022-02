Las herencias de viviendas se disparan un 26% en Córdoba

Las herencias de vivienda y las donaciones en vida han experimentado un importante incremento durante el año 2021. En la provincia de Córdoba, por ejemplo, el año pasado creció en un 26% el número de herencias inmobiliarias firmadas, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Gran parte de las causas están en el incremento de los decesos durante la pandemia de coronavirus, ya que la tendencia es nacional, pero el aumento de los fallecimientos no explica el fenómeno por si solo. De hecho, las herencias aumentaron un 26% con respecto al periodo de los tres años anteriores, pero los fallecimientos crecieron en un 7,1%.

En 2021 se heredaron un total de 3.907 viviendas en la provincia de Córdoba. En ese tiempo, perdieron la vida un total de 8.299 cordobeses, según las cifras cruzadas del INE y del Consejo Nacional del Notariado.

Además, también han crecido las donaciones en vida, según el mismo informe. En concreto, han sido 382 las viviendas donadas en vida, lo que supone un aumento del 8,6% con respecto al mismo periodo anterior, según los datos difundidos por el INE.

Detrás de estos datos, aunque resulte obvio, está sobre todo el impacto del COVID. Luis del Amo, secretario general del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas, explica que lo sucedido en los dos últimos años también ha acelerado la voluntad de donar las viviendas en vida. "Con la pandemia, la gente piensa en el futuro y, además, se está hablando de una cuestión fiscal, de eliminar las diferencias entre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones", justifica.

