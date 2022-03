Hábitat anuncia la rescisión del contrato con Construalia para retomar las obras

La promotora Hábitat ha rescindido el contrato con Construalia. Esta promoción tenía parada su construcción desde principios del mes de febrero, por los problemas económicos que atravesaba la constructora cordobesa Construalia. Estos problemas han llevado a suspender las obras de otras cinco promociones más en Córdoba capital. Una de ellas, la de la Fundación Vimpyca, ya se ha reiniciado.

En la promoción de Hábitat Poniente Sur se están construyendo 128 viviendas. El modelo es muy similar al de todas las promociones que se han levantado entre el Zoco y la zona de Poniente: edificios de pisos con piscina comunitaria y aparcamientos en sótano.

La empresa ha enviado una carta a los compradores de todas estas viviendas asegurando que han rescindido el contrato con Construalia, que incluso ya han abandonado la zona. Ahora, Hábitat buscará a otra constructora para concluir la obra pendiente. En principio, aseguran, mantienen la fecha de entrega de la vivienda prevista, para finales del año 2023, según han informado a todos los propietarios, en una carta a la que ha tenido acceso este periódico.

Esta segunda rescisión deja a Construalia a las puertas del preconcurso de acreedores. La constructora ha sido incapaz de atender los pagos pendientes. Ni los pagarés de febrero han estado respaldados ni es probable que los del mes de marzo, que expiran el día 10, lo hagan.

Por su parte, las subcontratas no han visto aún un euro del dinero que se les debe por obras que ya han ejecutado. Las promotoras tampoco han negociado directamente con las 55 subcontratas, de las que dependen cientos de empleos. De hecho, cientos de trabajadores de la construcción no han podido cobrar sus salarios del mes de febrero precisamente por esta falta de liquidez.

Más de 600 viviendas, 55 empresas y cientos de trabajadores están afectados por el parón de la empresa Construalia, cuyos problemas de tesorería la han llevado a paralizar varias de las obras de promoción que está llevando a cabo en la ciudad, dejando en el aire el cobro de cientos de miles de euros a varias subcontratas de la ciudad.

