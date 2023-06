Futuros profesores de Lengua podrán cometer hasta nueve faltas de ortografía en las oposiciones

La Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía ha establecido por primera vez unos criterios consensuados para penalizar por faltas de ortografía los exámenes de las oposiciones de 2023 al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, que se celebran este domingo 18 de junio. Estos criterios establecen las penalizaciones en cada una de las especialidades a las que se presentan los futuros profesores y, en el caso de Lengua y Literatura, podrán cometer hasta nueve faltas de ortografía en el examen.

Las penalizaciones por ortografía, publicadas para conocimiento de aspirantes y de las Comisiones de Selección del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, determina “los criterios de actuación de los tribunales y la homogeneización de los mismos” en la corrección de las pruebas para acceder al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y las penalizaciones por faltas de ortografía que cometan los aspirantes en la primera y segunda prueba de las oposiciones.

Así, para la especialidad de Lengua Castellana y Literatura -según determina la normativa consultada por Cordópolis-, se especifican las siguientes penalizaciones por faltas de ortografía: “Se distinguirán las incorrecciones cometidas por ausencia o errónea utilización de tildes y la ausencia o errónea utilización de grafías. Por tildes: se detraerán de la puntuación 0,2 puntos por cada tres ausencias o erróneas utilizaciones de tildes; los casos repetidos en la misma palabra se considerarán como un solo error. Si se detectasen 10 o más errores, se puntuará todo el examen con 0 puntos”. E igualmente, en el caso de faltas en las grafías, “se detraerán de la puntuación 0,2 puntos por cada error; los casos repetidos en la misma palabra se considerarán como un solo error. Si se detectasen 10 o más errores, se puntuará todo el examen con 0 puntos”.

Con ello, los aspirantes a ser profesores de Lengua y Literatura podrán cometer hasta nueve faltas de ortografía, sin que ello invalide su examen de oposiciones. Solo si pasan ese límite, obtendrán un cero en la prueba.

Los criterios de penalizaciones por faltas de ortografía son distintos en cada una de las especialidades de las que se examinen los futuros profesores de Secundaria.

Así, para los aspirantes de Geografía e Historia, se penalizarán las faltas de ortografía descontando 0.5 puntos en errores entre las letras g/j, b/v, h y mayúsculas; se descontará 0.25 por ausencia de tildes que no se señalen de forma reiterada. La penalización por faltas de ortografía pueden restar hasta 1 punto en la calificación final del examen.

En el caso de Filosofía, se penalizará con 0.2 puntos por cada falta de ortografía hasta un máximo de 10 faltas, lo que supondrá una penalización máxima total de 2 puntos por este motivo. Asimismo, se considerará falta de ortografía cualquier error ortográfico (incluidas tildes); se descartará como falta una incorrección que se perciba claramente como errata involuntaria, y no se contabilizarán las faltas de ortografía idénticas que se repitan durante el examen.

Para los futuros profesores de Latín, las tildes computarán como falta de ortografía. “Si se repite la misma falta en la misma palabra, no se penalizará de nuevo. Solo penalizará una vez. Ejemplo: La ausencia de ”h“ en la palabra ”huevo“ penalizaría con 0,2 puntos. Si se repite, no volvería a penalizar, pero si se produce una nueva falta de ortografía por ausencia de ”h“ en otra palabra distinta, sí contabilizaría como una nueva falta y, por tanto, restaría 0,2 puntos. Aplíquese el mismo criterio a las tildes”.

Y en el caso de especialidades como Tecnología, se establece que por cada falta de ortografía desde la segunda se restará - 0,2 puntos y por cada tilde - 0,1. No se tendrán en cuenta faltas reiteradas sobre una misma palabra.

