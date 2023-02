El futuro de la investigación mundial sobre el uso del agua, a debate en la Universidad de Córdoba

La Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas (IAHS, International Association of Hydrological Sciences) ha elegido la Universidad de Córdoba(UCO) para celebrar esta semana el Workshop Identifying the topic for the next scientific decade of IAHS, 2023-2032, que tendrá lugar desde este miércoles hasta este viernes.

Durante su celebración, también posible de manera remota a través de tres salas de discusión en diferentes zonas horarias, más de 50 investigadores en hidrología definirán cuál será el tema de discusión científica que centrará gran parte del esfuerzo de la comunidad hidrológica mundial en la próxima década.

Las décadas científicas son una iniciativa de la IAHS que se iniciaron hace 20 años, con el objetivo general de optimizar esfuerzos para acelerar el conocimiento científico y la comprensión de un problema o fenómeno hidrológico específico. Las décadas precedentes 2003-2012: Predictions in Ungauged Basins, PUB y 2013–2022: Panta Rhei — Everything Flows: Change in hydrology and society han constituido un éxito en el ámbito de la hidrología.

En esta nueva década que comienza, 2023-2032, se persigue seleccionar un tema lo suficientemente amplio para involucrar a toda la comunidad hidrológica, pero suficientemente acotado a la vez, para que las acciones propuestas sean alcanzables. El proceso de participación comenzó a mediados de diciembre a través de un foro online donde cualquier investigador ha tenido la oportunidad de proponer y debatir sus ideas. Éstas servirán como punto de partida a las discusiones de este workshop que concluirá con la selección del tema central de la siguiente década, cuya presentación oficial tendrá lugar en la Asamblea General de la IUGG (International Union of Geodesy and Geophysics) que se celebrará en Berlín durante el mes de julio.

La IAHS, con más de 100 años de historia, es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro con más de 10.000 miembros, en más de 150 países, entre los que la Universidad de Córdoba tiene representación y que funciona bajo el paraguas del Consejo Internacional de Ciencias (ISC - International Science Council) y la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica (IUGG - International Union of Geodesy and Geophysics). Su misión es avanzar y promover colectivamente las ciencias hidrológicas en todo el mundo, contribuyendo a la comprensión interdisciplinaria de los procesos del ciclo del agua, el uso sostenible de los recursos hídricos y la mitigación de riesgos.

Dentro de la Universidad de Córdoba es el Grupo de Dinámica Fluvial e Hidrología el encargado de la organización de este encuentro. El grupo lleva años realizando un papel activo dentro de la IAHS y su investigadora principal, la catedrática María José Polo, ha sido la coordinadora de uno de los grupos de trabajo de la década Panta Rhei, Water and energy balance in a chaging enviroment, y es vicepresidenta de la comisión de Remote Sensing de esta asociación“.