Todas las fiestas que vienen: el Mayo Festivo empieza en abril

El incienso parece impregnar todavía las calles de todas las localidades. Habrá quien crea escuchar todavía marchas procesionales. Porque la Semana Santa está aún muy reciente. Tanto como que apenas han transcurrido unos días desde el Domingo de Resurrección. Sin embargo, Córdoba piensa ya en las celebraciones indicadoras de que, definitivamente, vive en primavera. Y no sólo la capital sino la provincia, ya que son muchos los municipios que aguardan fiestas significativas. Desde el fin de semana que llega hasta el cierre de mayo la agenda acogerá una sucesión de citas, cada cual con su encanto.

Los aires de fiesta comienzan, casi sin espera, el domingo (16 de abril). Ese día vuelve la Fiesta de la Virgen de Belén, que popularmente se conoce como de ‘Las habas en las Ermitas’. Básicamente porque, como marca la tradición, habrá una degustación de habas en dicho lugar de la sierra cordobesa. A las 11:00 se celebrará la misa en honor a la Virgen de Belén y posteriormente quienes acudan tendrán la posibilidad de probar un buen plato de comida. Será esta cita, en cierto modo, la apertura de un período que casi será una carrera de fondo para todo aquel que quiera disfrutar de todas las que vendrán. O la mayoría, a poder ser.

Ya el próximo miércoles (19 de abril) tendrá lugar una actividad tradicional del Mayo Festivo en la capital, que desde hace unos años se adelanta en el calendario para descongestionar el siguiente mes. Se trata de la Cata del Vino Montilla-Moriles, que esta vez alcanzará su XXXVIII edición. Se desarrollará hasta el domingo 23 de abril en el Coso de Los Califas (plaza de toros). Podrán paladearse y olfatearse los caldos con denominación de origen de las 13:00 a las 17:00 y de las 21:00 a la 1:00 cada día, a excepción de la última jornada (13:30 a 17:30).

Precisamente el domingo 23 de abril se celebrará la Romería de Santo Domingo, que llevará la fiesta desde el centro de Córdoba hasta el Santuario de Scala Coeli. Apenas unos días después, el Mayo Festivo se introducirá en abril con el Concurso de Cruces. El certamen, uno de los eventos más populares de la ciudad, se prolongará en esta ocasión del jueves 27 de abril al lunes 1 de mayo. Los monumentos florales abrirán a las 12:00 hasta las 17:00 y de 20:00 a 21:00, salvo la última jornada (12:00 a 17:00). De esta forma, se adelantará la fiesta a la cita que normalmente es el definitivo aviso de que llega el mes por excelencia de la capital. Es la Batalla de las Flores, que tendrá lugar el domingo 30 de abril. Las únicas armas en esta guerra son los claveles que se lanzan desde las carrozas y a éstas desde la carretera.

Los patios

Casi sin descanso, el martes 2 de mayo arrancará la tradición más emblemática de Córdoba. Sí, es el Concurso de Patios, y a él ligado el Festival. La fiesta declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad se alargará hasta el domingo 14 de mayo, un tiempo en que podrán visitarse rincones de Arquitectura Antigua y Moderna, así como Patios Singulares y Patios Jóvenes. Los horarios de apertura serán de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00, excepto en domingo, cuando el cierre vespertino se producirá a las 20:30. Y en las mismas fechas se desarrollará otra cita en la que el protagonismo es para las flores. Es el Concurso de Rejas y Balcones, con el que se engalanan muchas fachadas de viviendas en la capital.

Habrá después un período de respiro. Aunque durante ese tiempo también se vivirá otra celebración muy popular: la Romería de Linares. Las carrozas acudirán esta vez hasta el Santuario de la Purísima Concepción de Linares. Será el domingo 7 de mayo. Además, esos días habrá procesiones, como las de San Rafael (sábado 6 de mayo) o la de Nuestra Señora de la Cabeza (domingo 7 de mayo). Todo será antes del fin de fiesta, que como siempre lo marcará la Feria de Nuestra Señora de la Salud. Entre la madrugada del sábado 20 y el sábado 27 de mayo El Arenal albergará la otra ciudad de Córdoba, con casetas, puestos de juegos y atracciones. Todavía queda para que llegue y a la vez casi está ahí ya.

La provincia, también de fiesta

Las celebraciones también se darán a lo largo de las próximas semanas a lo largo y ancho de la provincia. Muchos municipios celebrarán romerías, verbenas, fiestas… y no faltarán las Cruces de Mayo. El destino más conocido en este sentido, más allá de la capital, es Añora. No en vano, cuenta con la declaración de Interés Turístico Nacional. La localidad de Los Pedroches vivirá sus Fiestas de la Cruz el sábado 6 y el domingo 7 de mayo. Mucho antes, en abril, Adamuz disfrutará con su ‘Feria de Abril’, una cita festiva en honor a la Virgen del Sol. O la Fiesta de San Marcos en Benamejí o la romería de Nuestra Señora de Gracia de Alcantarilla de Belalcázar. Y poco a poco estallará mayo -no literalmente, claro-.

En el calendario provincial sobresalen las Fiestas Aracelitanas. Éstas son las que se realizan en Lucena en torno a su patrona, y también del campo, Nuestra Señora de Araceli. Los días grandes de la capital de la Subbética irán del viernes 5 al lunes 8 de mayo. Ese fin de semana es el escogido por Cañete de las Torres para gozar con su Festival Calles en Flor. Las plantas serán protagonistas en el espacio museístico al aire libre que es el municipio, a través de cruces, patios y otras intervenciones más vanguardistas. Tendrá lugar entre el jueves 4 y el domingo 7 de mayo. Y el lunes 8 arrancarán otras dos citas. Son el Concurso de Patios, Rincones y Rejas, que engloba a toda la provincia, y la Ruta de Patios, Rincones y Fachadas de la Subbética, que se prolongarán hasta el domingo 21 de mayo.

Mientras tanto, el domingo 14 del próximo mes Villafranca de Córdoba ofrecerá a sus habitantes y a los visitantes la tradicional Gran Huevada. Huevos fritos para todos en una jornada de convivencia que será preludio de una jornada muy especial en muchos puntos de Córdoba. Porque el lunes 15 de mayo es San Isidro Labrador, en honor al cual se celebran numerosas romerías y otros actos festivos. Entre las citas, destacada debería ser la de los Danzantes de San Isidro de Fuente Tójar. Con menos de 700 habitantes, el municipio muestra una de las tradiciones folclóricas más atractivas de la provincia, sin lugar a dudas.