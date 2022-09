Los expertos documentan cerca de 900 represaliados en dos fosas del cementerio de San Rafael

El estudio documental que acompaña a la intervención de tres sondeos que ha hallado restos de personas represaliadas en una fosa en el cementerio de San Rafael de Córdoba ha certificado que en este camposanto se inhumaron cerca de 900 personas ejecutadas por consejos de guerra o bien fallecidas siendo prisioneros en la cárcel, en época de posguerra, entre 1939 y 1944.

“No hay duda, todo está documentado”. El estudio de documentación de los consejos de guerra, así como de la prisión y del propio cementerio han dado a los expertos la certeza de que “tenemos a 860 personas con registro documental, que fueron enterradas en dos fosas”, en la zona del cementerio civil y la zona del cementerio católico de este camposanto.

Los documentos prueban que “había dos fosas abiertas simultáneamente. Tenemos inscripciones de enterramientos documentados un mismo día y unos iban a una fosa y otros a otra”, explica a Cordópolis, la historiadora que ha participado en el estudio y sondeo del cementerio, Carmen Jiménez. Ahora, este mismos viernes, han entregado el informe final sobre el hallazgo de restos de represaliados en los sondeos hechos en San Rafael, donde se incluye cómo la documentación estudiada avala que al menos cerca de novecientos represaliados yacieron en las fosas comunes de este camposanto.

Los enterramientos en estas dos fosas comunes corresponden al periodo de posguerra, entre finales de 1939 y el año 1944, con mayor cantidad de represaliados en los años 1940, 1941 y 1942, asegura Jiménez. de la documentación se extrae que casi la mitad murieron en prisión a la espera de condena o bien cumpliéndola ya, y el resto fueron fusilados tras un consejo de guerra.

Ahora, los sondeos realizados en este mes septiembre en el cementerio de San Rafael han certificado el hallazgo de restos en una de las fosas. “Los resultados nos dicen que determinamos la existencia de una fosa común compatible con personas represaliadas”, estas ubicadas en las capas más profundas del terreno entre 2,60 y 3 metros, mientras que por encima se han hallado restos de personas de la actividad funeraria normalizada del camposanto.

La excavación llevada a cabo ha dado con al menos ocho individuos represaliados y otros cinco de enterramientos normalizados, además de comprobar que el terreno ha sufrido movimientos en los años posteriores, pero no queda duda de que “estamos ante un espacio colectivo” de enterramiento.

A partir de ahí, en el informe que este viernes se ha entregado al Ayuntamiento de Córdoba como resultado de la actuación llevada a cabo con los sondeos, el equipo de expertos de la Sociedad Aranzadi realiza una propuesta de intervención posterior, para “delimitar los depósitos de represaliados. Podemos estar hablando de miles de personas”. En un futuro, este informe debe formar parte del proyecto comprometido entre Ayuntamiento, Diputación de Córdoba, Junta de Andalucía y Gobierno para excavar todas las fosas y exhumar a todas las víctimas que yacen tanto en el cementerio de San Rafael como en el de La Salud, con alrededor de 4.000 represaliados documentados.

Los especialistas de la Sociedad Aranzadi pretenden llevar a cabo los trabajos para dar con las dimensiones, límites y profundidad real de esta gran fosa de represaliados que quedó documentada en fotografías en los años 40. Los testimonios orales, la documentación histórica, esas imágenes y los archivos hablan de que allí se enterraron los restos de centenares de personas fusiladas desde finales de 1939 hasta mediados de la siguiente década. Hoy, ese terreno es una zona ajardinada del camposanto, con pavimentación alrededor y nuevos bloques de nichos posteriormente construidos.

A mediados de los años 40, la fosa permanecía aún abierta, como se puede comprobar en una fotografía aérea de entonces con la que trabajan los investigadores, donde se aprecian las grandes dimensiones del lugar de enterramiento e, incluso, un camino para acceder a enterrar los cuerpos en su interior, que da idea de su profundidad y envergadura.

Ya en un informe elaborado en 2020 tras unos primeros sondeos, los expertos explicaban que “la zona de enterramiento estudiada, cementerio civil o cuadro único, del cementerio de San Rafael de Córdoba, es sin lugar a dudas un espacio de enterramiento de personas represaliadas. Tenemos varias certezas, la primera son las fechas extremas de dichas inhumaciones, en cuanto a personas represaliadas se refiere, que abarcan desde el último trimestre de 1939 hasta bien entrado 1944”.

Consideraban que “existe una elevada posibilidad de hallar con un índice respetable de conservación un gran porcentaje de ambas fosas bajo esta zona verde y sus acerados perimetrales”. Se trataría de dos fosas: una primera con enterramientos de represaliados desde finales de 1939 y 1940, donde podrían encontrarse a personas condenadas a muerte por tribunales militares y quienes fallecieron siendo prisioneros en la cárcel. Mientras, en una segunda fosa, yacerían más personas represaliadas -según se cree-, a mediados de la década de los años 40.

Conocen, asimismo, el modo de proceder en esos años con los enterramientos en fosas comunes, según el estudio histórico, que explica cómo una fosa se colmataba de cadáveres, se tapaba y, a continuación, se abrió una nueva fosa para actuar de la misma forma.

Los trabajos realizados este mes de septiembre suponen culminar los sondeos en el cementerio de San Rafael en busca de personas repreesaliadas que, junto a las que yacen en el cementerio de La Salud, suman más de más de 4.000 víctimas del golpe de estado de 1936 y la represión franquista. Más de la mitad de esas personas están identificadas con nombres y apellidos, gracias al estudio documental, archivos y libros de enterramiento de ambos camposantos. En La Salud, recientemente se ha confirmado con otro sondeo el hallazgo de una gran fosa de represaliados de 1936. Y, ahora, este nuevo sondeo en San Rafael ha hallado la gran fosa que hubo en este camposanto.

Con los resultados de esos hallazgos se trabajará posteriormente para adecuar el proyecto de excavación y exhumación de todas las personas represalidas que están enterradas en ambos cementerios de Córdoba, proyecto rubricado por las cuatro administraciones -Gobierno central, Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Ayuntamiento de la capital- y que cuenta ya con la financiación comprometida por todas las instituciones (400.000 euros cada una), tras la firma del convenio entre todas las partes para llevar a cabo estos trabajos.

