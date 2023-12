La exclusión bancaria también se ceba con los barrios

La sucursal bancaria de Cajasur en la avenida Virgen de los Dolores cerrará a mediados de diciembre y, con ella, la última oficina financiera que quedaba en el cordobés barrio del Parque Cruz-Conde, donde se ubica el distrito sanitario y una buena parte de la comunidad universitaria.

Según ha podido saber este periódico por fuentes vecinales y ha confirmado la entidad financiera, la sucursal de Virgen de los Dolores cerrará en unos diez días. El Cajasur más cercano respecto a la oficina que cierra está en avenida del Aeropuerto, a apenas 500 metros, y Caixabank cuenta con otra sucursal a 700 metros, distancias que pueden ser considerables para las personas mayores que viven en la zona.

La noticia ha provocado malestar entre los vecinos del Parque Cruz Conde, uno de los barrios más antiguos de Córdoba y que, si se cuenta con la ciudad sanitaria, suma a decenas de miles de vecinos y visitantes a diario que, para realizar gestiones presenciales, tendrán ahora que desplazarse más lejos.

Además, curiosamente, el Parque Cruz Conde es uno de los pocos barrios de la ciudad que ha ganado población en los últimos años. En este sentido, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al censo de 2021, en este barrio se produjo un incremento de un 1,9% en el número de nuevos vecinos, atraídos esencialmente por sus zonas verdes, que cotizan al alza desde la pandemia.

Este barrio abarca 14 hectáreas y cuenta con grandes infraestructuras como la Ciudad de los Niños, el Jardín Botánico y el Zoológico de Córdoba, todas ellas de titularidad municipal, además del sector sociosanitario con el Hospital Provincial y el Reina Sofía, y varias facultades. Es, por tanto, un barrio que bascula entre la población joven universitaria y la población envejecida, que lleva viviendo en la zona desde su creación, a finales de los años 60.

Hasta hace poco, la zona contaba con cuatro sucursales bancarias de Cajasur (dos en Virgen de los Dolores, una frente al Hospital y otra dentro de Reina Sofía), y una de La Caixa. Con el cierre de la última, este barrio se quedará sin sucursal bancaria.

En este sentido, desde Cajasur, han señalado a este periódico que el cierre “obedece a criterios de racionalización, dentro de un proceso de concentración de servicios de la Entidad” y han precisado que el servicio se traslada “a escasos 400 metros” de distancia, “donde se ofrecerá una mejor atención al cliente, ya que se agruparán los gestores de ambas”.

“Además de mayor dotación de personal, el horario de la citada oficina es mucho más amplio, con apertura las tardes de lunes y jueves”, señalan las fuentes consultadas, que explican que “Cajasur es la entidad bancaria que más servicio financiero ofrece en todo su territorio de implantación”.

Por otra parte, añaden que, gracias a los avances conseguidos en digitalización en la entidad, “el porcentaje de clientes que son usuarios digitales es ya del 62%”, con datos Grupo Kutxabank del tercer trimestre 2023).

Lo que va a ocurrir en el Parque Cruz Conde cada vez es más común. Ya ha venido ocurriendo en las zonas rurales. Sin ir más lejos, este mismo lunes Cajasur comunicaba el cierre de su oficina en Villanueva del Duque, en la zona de Los Pedroches, a partir del 15 de diciembre.

Esta localidad se suma así al listado de municipios del norte de Córdoba que se han quedado sin oficinas bancarias: Conquista, El Guijo, Fuente La Lancha y Obejo. Son los damnificados por el drástico plan de recorte de gastos que ha emprendido el conjunto de la banca española durante los últimos años, que se ha intensificado desde que arrancara la crisis del coronavirus y que no ha parado tras la recuperación.

Esto también ha ocurrido en las ciudades, donde se ha concentrado la atención cada vez en menos oficinas. Así, según los últimos datos publicados por el Banco de España, correspondientes a junio de este año, la ciudad de Córdoba cuenta con 100 sucursales bancarias, un 18% menos que dos años antes (cuando eran 122). Prácticamente, cada mes ha cerrado una oficina bancaria en la capital en este tiempo.

Cajasur y Caixabank son las dos entidades que más sucursales han cerrado desde 2020, con 11 cada una. Le sigue Bankia, que ha cerrado 10, el Santander con 7, Unicaja con 4 y BBVA con 3. Además, Lieberbank e Ibercaja han cerrado una oficina cada uno en estos tres años.

