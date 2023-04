Un estudio avala que el antifeminismo fue un elemento central en la aparición de Vox en el primer parlamento del país

Un trabajo del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha avalado que las actitudes antifeministas fueron un elemento central en el voto que propició la aparición de Vox por primera vez en un parlamento de España.

El estudio se realizó justo después de las elecciones andaluzas de diciembre de 2018, en las que el partido de derecha radical logró doce escaños en el Parlamento de Andalucía y se convirtió en pieza clave para el primer gobierno de Juanma Moreno(PP), en minoría entonces. Justo en ese año 2018, se vivió la eclosión del movimiento feminista en torno al 8M, con una huelga de mujeres y manifestaciones que inundaron las calles de todo el país. Y, además, el feminismo estuvo presente con una fuerte contestación ese año a la primera sentencia de la violación de La Manada en los sanfermines. Contra eso, surgieron actitudes antifeministas que encontraron su acomodo de voto en Vox.

Esto es, en síntesis, lo que muestra el estudio realizado por el IESA y que recientemente -el pasado 7 de abril-, ha sido publicado en la revista científica internacional Plos One, avalando dichos resultados.

“El principal hallazgo del estudio ha sido ver cómo las actitudes antifeministas son un buen predictor y están en el origen de la explicación del surgimiento de Vox”, apunta Rodrigo Ramis, investigador que ha dirigido este trabajo junto a Sara Pasadas y Joan Font. Los tres firman el que es el primer trabajo a nivel estatal que “demuestra el peso de las actitudes antifeministas en la explicación de voto a este partido”.

El estudio se realizó mediante una encuesta a 1.037 andaluces a primeros de 2019, justo después de las elecciones autonómicas de diciembre de 2018. “Sobre un panel de encuestados, hicimos una encuesta específicamente diseñada para ver las motivaciones y causas de la abstención y el voto a Vox”, en aquellas elecciones de surgimiento de la derecha radical, explica Sara Pasadas.

Preguntados sobre su voto en esos comicios y la probabilidad de voto en unas hipotéticas siguientes elecciones andaluzas, en la encuesta se introdujeron variables, entre las que había hipótesis que mostraron la posibilidad de que “Vox puede ser un elemento reactivo al feminismo, un contramovimiento social al feminismo”, dice Ramis. Y, junto a ello, también se estudiaron variables sobre inmigración, la cuestión territorial, el populismo o la seguridad ciudadana, temas más contrastados en relación a Vox.

“Lo que obtenemos finalmente es que el antifeminismo es un elemento central en la explicación de la emergencia de Vox, del voto a Vox, en esas primeras elecciones en las que obtienen representación electoral”, apunta Ramis.

Los encuestados que respondieron más negativamente -en una escala del 1 al 5-, a preguntas sobre si les parecían justas las ideas del feminismo o si este movimiento generaba algún perjuicio o injusticia, “eran los que más probabilidad tenían de votar a Vox”.

Además, el estudio ha comprobado que “el antifeminismo es un factor diferencial de Vox frente al resto de partidos, de forma relevante estadísticamente, incluso respecto a otros partidos cercanos en el espectro ideológico”. Se puede desprender, así, que “Vox capitaliza ese antimovimiento social”.

De hecho, apunta Pasadas, “Vox es el único partido que en su programa llevaba medidas antifeministas”. Y así, “el antifeminismo se configuró como un factor muy importante en el voto a Vox en esas elecciones”.

Con este trabajo sociológico, se completa, de alguna manera, la radiografía del votante de Vox que ya se dibujaba en otros estudios con elementos de centralización territorial, contra la inmigración o por un autoritarismo en seguridad ciudadana, y ahora se completa con el antifeminismo como otro elemento central.

Este relato completo muestra que los votantes que estuvieron detrás de surgimiento de Vox en el primer parlamento de país, “muestran actitudes de rechazo al avance en derechos y libertades civiles”, ya sea el feminismo, la inmigración o con mayor autoritarismo en relación a la seguridad, además del conflicto territorial que ya había sido contrastado en anteriores estudios.

Esta misma semana, el último barómetro de opinión pública de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) -dependiente de la Junta de Andalucía-, ha dado cabida también a preguntas sobre el feminismo y muestra que, actualmente, el 51,2% de los consultados considera que el movimiento feminista ha tenido como consecuencia que los hombres sean tratados de manera injusta, mientras que otro 53,9% estima que el feminismo no responde a las demandas actuales de las mujeres. Este movimiento genera rechazo en el 26,3% de los encuestados y ansiedad o preocupación en el 16,6%.

Y recogiendo estos resultados, Vox, en el Parlamento andaluz a través de su portavoz, Manuel Gavira, ya ha emplazado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a cambiar sus políticas en materia de igualdad en línea con la “opinión mayoritaria” expresada por los andaluces en este barómetro.

