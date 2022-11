Empresas constructoras renuncian a obras públicas por la falta de actualización de los precios

La asociación que agrupa a las empresas constructoras de Córdoba, Construcor, ha denunciado que estas compañías están teniendo que renunciar a hacer obras públicas por la falta de actualización de los precios de materiales y de la energía en las licitaciones que realizan las administraciones.

Desde Construcor, su presidenta María Dolores Jiménez ha explicado a Cordópolis que actualmente hay “obras que se quedan desiertas porque los precios de licitación están por debajo de los del mercado”. “Las empresas llevamos un año soportando el alza de los precios de los materiales y la energía, con subidas de hasta un 40%”.

La renuncia de las empresas a presentar ofertas a obras públicas se está dando en Córdoba tanto con proyectos de la Diputación, como de ayuntamientos y la Junta de Andalucía. “Están saliendo las obras a licitación con proyectos donde los precios están por debajo del mercado y a eso se une la incertidumbre de que no se está haciendo una revisión de los precios”.

“Ninguna administración está revisando los precios”, critican desde Construcor, que señalan que la Junta de Andalucía sí había consensuado un decreto para actualizar los precios, si bien el Gobierno central lo impugnado y “no se está llevando a cabo, aunque sí podrían hacerlo”, critican.

Así las cosas, la situación actual lleva a que haya obras que se queden desiertas sin ofertas de empresas para ejecutarlas o bien que algunas se presenten “y luego no se puedan ejecutar y haya que resolver el contrato porque no se puede hacer realmente”, dados los precios de materiales y energía, explica María Dolores Jiménez.

Desde Construcor apuntan que la revisión que hizo en su día el Gobierno “no se ajusta a la realidad” porque no se incluían determinados materiales ni la energía y combustibles. “La solución es que las diferentes administraciones públicas apliquen una revisión de los precios”, para lo que llama a “ser sensibles con la realidad de las empresas, algunas de las cuales ve en peligro su viabilidad”, concluye.

