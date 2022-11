Down Córdoba: “En cualquier empresa hay un puesto de trabajo para nosotros”

Down Córdoba ha cumplido 20 años luchando por integrar a sus usuarios en el mercado laboral: “En cualquier empresa hay un puesto de trabajo para un síndrome de down”, explica el presidente de la asociación, Fabián Cámara. La entidad lleva desde 2002 colaborando con todo tipo de empresas a través de convenios para integrar laboralmente a estas personas.

La asociación Down Córdoba lleva más de 20 años luchando por integrarse en el empleo ordinario. En pleno 2022 cuentan con 14 personas trabajando en distintas empresas y la mayoría con contrato indefinido. La asociación cuenta con un programa de empleo con apoyo. Down viene desarrollando su trabajo desde el año 1988. Desde la organización explican que su trabajo se estructura en “recoger toda la etapa vital estableciendo todos los apoyos necesarios para que la persona sea más autónoma posible”.

Una de las misiones que más importan a la asociación es dotar a sus alumnos de una escolarización satisfactoria y de esta forma llegar a realizar una inserción laboral del mismo agrado. Desde Down Córdoba lo tienen claro: “apostamos por el empleo ordinario. En el 2002 realizamos nuestra primera inserción en una empresa”. Como cuenta el gerente de Down Córdoba, Luis Javier Trillo, éste es un programa de empleo con apoyo donde sus alumnos comienzan a trabajar en una empresa con el respaldo de un trabajador que hace de apoyo en lo que necesite. Este puesto de trabajo corre a cargo de la asociación y no de la empresa.

Su proceso de selección para cada puesto es individualizado. Los aspirantes pasan por distintas pruebas para asegurar que son aptos para este trabajo. Trillo nos concreta su misión en una frase que suele usar el presidente de la asociación, Fabián Cámara, “en cualquier empresa hay un puesto de trabajo para un síndrome de down” . Además es un hecho comprobado que las personas con síndrome de down aporta un clima perfecto a la empresa, añade Trillo, “cuando pasas tiempo con ellos, la vida te parece más sencilla”.

Uno de los protagonistas de este programa organizado por Down es Daniel. él está actualmente trabajando en la pastelería Roldán. Lo que también es un hecho que estas personas llevan demostrando desde muy temprana edad que pueden hacer lo que el resto de la población “Son súper trabajadores, se tiran toda la vida demostrando que hacen” cuando le das la oportunidad a ellos, se vuelcan. Están acostumbrados a currar. Dan el 200%“.

“En relación a oportunidades laborales, pese a la compleja situación socio-económica que estamos atravesando, el 2022 está siendo un año muy bueno en cuanto a inserciones laborales, ya que se han insertado en el mercado, en la empresa ordinaria seis personas con síndrome de down, gracias al Programa de Empleo con Apoyo que lleva a la entidad, pero aún nos queda camino por recorrer y ahí es donde solicitamos a la Administración que tome nota y apueste por la inserción y para ello tienen que incluirnos en convocatorias públicas de empleo, adaptando pruebas y sobre todo, publicando ofertas específicas para personas con Discapacidad Intelectual”, señala el gerente de Down

A casi un mes de acabar el año 2022, la asociación cuenta con 14 personas insertas en empresas, y la mayoría con contrato indefinido y todo esto gracias a “la capacidad de las personas con síndrome de down”, concluye el gerente.