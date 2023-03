Documentan casi 2.000 represaliados en las fosas de Córdoba que se van a exhumar

El pliego técnico del contrato licitado por el Ayuntamiento de Córdoba para acometer la excavación y exhumación de las fosas en las que yacen personas represaliadas en los cementerios de La Salud y de San Rafael incluye los datos del informe previo en el que se documenta que al menos 1.953 víctimas fueron enterradas en ellas.

“La exhumación no es un trabajo arqueológico al uso, estamos hablando de violación de derechos humanos”

Los datos del pliego -consultado por este periódico-, señalan al estudio documental realizado sobre las fosas y apunta que en las fosas de La Salud habría un mínimo de 1.093 víctimas, mientras que en San Rafael sumarían 860. Sobre todas ellas ha sido documentada su condición de persona represaliada y enterrada en su día en las fosas de ambos cementerios.

A ellas habría que sumar otros represaliados que se inhumaron en otros enterramientos, además de otros cientos de personas que aún hoy constan como “desaparecidos” tras el golpe de Estado de 1936 y la represión franquista, contabilizándose así la cifra global de más de 4.000 represaliados en Córdoba en ese episodio de la historia.

Las personas represaliadas lo fueron bien por bandos de guerra de julio 1936 a abril 1937, bien por condenas militares entre marzo y abril de 1937 a la década de los 40, o bien en prisión de julio 1937 a la década de los años 40 del pasado siglo.

Respecto a las fosas, en las del cementerio de La Salud, el pliego señala que en el cuadro Virgen de los Dolores “se cuenta con una previsión de 1.173 cuerpos, y sobre la Fosa Zona Alta (San Plácido-San Dimas) se cuenta con una previsión de 6.058 cuerpos, lo que supone un total de 7.231 sujetos enterrados -entre enterramientos normalizados y los de represaliados-, de los cuales habría un mínimo de 1.093 víctimas del franquismo”. El resto corresponde a personas no represaliadas enterradas en una fosa común normalizada en el cementerio.

Por periodos, entre 1936 y 1937, en la fosa de Virgen de los Dolores habría un total de 580 individuos según el Libro General de Registro, siendo la cifra de represaliados 593, según consta en el Libro del Capellán.

De mediados de 1937 a 1941, en la Zona Alta del cementerio están documentadas 3.285 inhumaciones en fosa común, de los que 500 serían personas represaliadas por Consejos de Guerra y en prisión.

En las fosas de la Zona Alta datada entre 1942 y 1945, habría 2.773 inhumaciones y se desconoce el número de personas represaliadas en este espacio.

Mientras, en el cementerio de San Rafael, la cifra total de personas represaliadas inhumadas de las que hay registro documental para el periodo estudiado (1939-1944) es de 860. De ellas, 816 se enterraron en fosa común 44 más en otros enterramientos.

El pliego técnico para el contrato de excavación y exhumación de las fosas de los cementerios de Córdoba establece que el equipo que se haga cargo de estos trabajos deberá estar compuesto por, al menos, 21 profesionales.

La dotación del equipo estará compuesta, como mínimo, por los siguientes perfiles profesionales 1 Historiadora/or., 5 Antropóloga/o forense y antropóloga/o físico, 5 Arqueóloga/os, 10 personas de apoyo como personal auxiliar.

La licitación de este contrato, que cuenta con un plazo de ejecución de los trabajos de 30 meses, se realiza tras los trabajos de documentación, localización y sondeo de las fosas. Así, se recuerda que tras haber realizado los años 2018, 2019, 2020 y 2021 los trabajos de búsqueda, indagación, localización y delimitación de las fosas comunes del cementerio de La Salud de Córdoba, de evaluación de factores de riesgos de conservación en el entorno y espacio de estas, se procederá ahora a continuar con las labores exhumatorias e identificación de los cuerpos.

El objeto de la prestación es la contratación de los trabajos técnicos para la exhumación, preservación y custodia de restos óseos y muestras biológicas de las Fosas Zona Alta - San Plácido y Virgen de los Dolores - Cuadro nº 4 del cementerio de La Salud de Córdoba y de la Fosa Zona Ajardinada-Zona 6 del Cementerio de San Rafael de Córdoba, donde se hallan restos de las personas que fueron asesinadas tras el golpe franquista del 18 de julio de 1936, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Orden de 7 de septiembre de 2009, por la que se aprueba el Protocolo Andaluz de actuación en exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra y el régimen de colaboración previsto en el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Córdoba y el Ayuntamiento de Córdoba, para la exhumación de las fosas de los cementerios de La Salud y San Rafael de Córdoba, de 29 de diciembre de 2021.

El informe recuerda que el para el periodo cronológico estudiado, se establecen tres momentos distintos en cuanto a la existencia de fosas comunes y víctimas del franquismo: población represaliada desde el 18 de julio de 1936 hasta mediados de 1937 (no se puede definir más la fecha por falta de registro documental), todas bajo el amparo del Bando de Guerra (perfil de asesinatos y desapariciones forzadas); población represaliada desde mediados de 1937 hasta diciembre de 1941 (perfil de asesinatos y privación de la libertad); y población represaliada desde enero de 1942 en adelante, con una cronología hasta 1946, cuando hay constancia documental de las últimas inhumaciones en el cementerio de La Salud de personas represaliadas (perfil de asesinatos y privaciones de libertad).

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!