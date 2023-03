La Diputación acoge una exposición en recuerdo de las cordobesas represaliadas

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acoge desde la exposición 'Historia y memoria con nombre de mujer', organizada por la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa), con el patrocinio de la Delegación de Memoria Democrática de la institución provincial y la colaboración de la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba y de UGT-Andalucía, como homenaje a las cordobesas represaliadas en la Guerra Civil y el franquismo.

En declaraciones a los periodistas previas a la inauguración de la muestra, la delegada de Cultura de la Diputación, Salud Navajas, acompañada por la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla; la subdelegada del Gobierno central, Rafaela Valenzuela, y la presidenta de Fudepa, María del Mar Serrano, entre otras autoridades, ha señalado que la muestra, que podrá visitarse hasta el 26 de marzo, se presenta como un homenaje a las represaliadas, “mujeres que hicieron historia y que, en la actualidad, son memoria y presente”.

Asimismo, Navajas ha añadido que “la muestra, a través de fotografías, textos o imágenes de prensa, entre otros recursos, rinde un homenaje a las mujeres que hicieron historia durante la guerra civil y el franquismo: las políticas, las milicianas, las presas o las maestras, entre otras”.

“La Diputación de Córdoba, desde hace tiempo, viene trabajando en pro de la Memoria Democrática, en pro de recuperar esa memoria y de hablar de esas personas que estaban olvidadas y, en este caso, se hace a través de Fudepa que ha tenido a bien recuperar ese trabajo, a esas mujeres, que silenciadas en todos los ámbitos de la vida pero, evidentemente, en la época de la guerra, en la época del franquismo, también sufrieron ese silencio”, ha añadido.

Por su parte, la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha afirmado que esta exposición refleja “todo lo que padecimos las mujeres en una de las épocas más oscuras, más tremendas de la historia reciente de España”, aunque aún queda “mucho camino que recorrer”.

“UGT y Fudepa trabajamos en pro de dar a conocer los principios básicos inspiradores de la ley de memoria histórica, que son la verdad, la justicia y la reparación. Las mujeres antes de la Segunda República apenas teníamos derechos, con la llegada de la Segunda República y la promulgación de una Constitución, la de 1931, empezamos a tener algunos derechos”, ha afirmado.

En este contexto, Castilla cree “fundamental poner en valor la nueva ley de memoria histórica la ley 20/2022 del 19 de octubre, porque muchas mujeres sufrieron el escarnio público, fueron humilladas, exiliadas, apresadas, condenadas y muchas de ellas dieron su vida por defender los derechos de libertad”.

Cementerios de Córdoba

Preguntada acerca de cementerios de San Rafael y La Salud en Córdoba capital, Castilla, que ha señalado que “se sospecha que en Andalucía hay 45.000 represaliados que todavía están en las fosas comunes y las cunetas, lo que no entiendo es que no haya un impulso y un apoyo de todas las instituciones, administraciones públicas, sean del signo que sean y apuesten por la recuperación de esos cuerpos”, ha recalcado.

En este contexto, ha afirmado que “ningún político se tiene que sentir cómodo en un país donde existe tanto represaliado que no tiene una sepultura digna”. Asimismo, tampoco entiende “cómo la ley andaluza de memoria histórica no se dota económicamente, sabemos que sin dotación presupuestaria no sirve para nada. Porque las heridas hay que cerrarlas y la herida se cierra cuando exista ese trato justo a las víctimas y a sus familiares”, ha concluido.