La detección desde el aire permite descubrir un nuevo yacimiento arqueológico en Córdoba

El equipo de la Unidad Patricia-Grupo Hum 882 de la Universidad de Córdoba ha presentado nuevos avances en el estudio del territorio del norte de la provincia de Córdoba donde se trabaja en la valorización del paisaje patrimonial a través de la detección remota de yacimientos arqueológicos. Estas investigaciones se enmarcan en el proyecto Métodos de teledetección y de mínima invasión para la revalorización de los paisajes arqueológicos y la cultura material de ámbito rural en la provincia de Córdoba (SensingAqueoRuralCó) del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 UCO-FEDER Convocatoria 2018 dirigido por el investigador Antonio Monterroso Checa.

La presentación de estos resultados se ha desarrollado durante los días que ha durado la Landscape Archaeology Conference (LAC 2020+1), organizada por la International Association of Landscape Archaeology (IALA). Este año, y de forma virtual, se han dado cita del 8 al 11 de junio tanto proyectos como personal investigador de todo el mundo para ponerlos en común, creando un foro de metodologías multidisciplinares.

En la investigación llevada a cabo por la UCO se pretende analizar la zona central del territorio administrado por Córdoba, el Conventus Corubensis, observando la interconexión entre los ejes de comunicación, las explotaciones mineras y los asentamientos. Esta labor se ha podido llevar a cabo a través de datos de teledetección de libre acceso del IGN (Instituto Geográfico Nacional) y las bases de datos de IGME (Instituto Geológico y Minero de España) e IECA (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía).

Se plantea, para ello, por un lado, el desarrollo de metodologías de investigación basadas en la aplicación combinada de técnicas teledectivas de imágenes vía satélite y analíticas no destructivas. Y, por otro lado, para la cultura material, se plantea la redacción de fotogrametrías tridimensionales o teledetección de objeto cercano.

Estos resultados se mostrado en la ponencia Sensing mines, routes and villages in the Conventus Cordubensis (ager cordubensis and ager mellariensis) dentro de la Sesión 18 Data, assumptions, and demonstrations. A dialogue between 3D-GIS, modelling and remote sensing in strategic landscape research.