Denuncian que la prisión de Córdoba tiene la climatización averiada en las zonas comunes

La Asamblea de Familiares de Personas Presas de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha solicitado a Instituciones Penitenciarias que, ante la ola de calor que aflige al país, se instalen sistemas de refrigeración de aire acondicionado “al menos en todas las zonas comunes y en todas las salas de comunicación de los centros penitenciarios de Andalucía”, así como que autoricen “sistemas de refrigeración individuales en las celdas individuales de todos los centros de Andalucía”.

Es una reclamación que viene de antiguo. Desde hace años, APDHA pide a Instituciones Penitenciarias que tome medidas contra las cada vez más habituales olas de calor en las prisiones. Este martes, en un comunicado, recuerdan que, en plena ola de calor, con avisos rojos en Andalucía por temperaturas que superan con los 40º C en Sevilla, Córdoba o Jaén, “se hace muy difícil la vida en prisión”, ya que es “imposible conciliar el sueño, realizar actividades o permanecer en el patio”.

Así, aunque reconocen que en la mayoría de los centros penitenciarios disponen de sistemas de refrigeración en las zonas de comunicaciones y locutorios, en algunas prisiones solo disponen de ventiladores o se encuentran averiados, “como es el caso de Córdoba”, donde “entrar al vis a vis es, según transmiten los propios familiares, como entrar a una sauna”.

Así, desde APDHA afirman que, “desde hace un mes aproximadamente, el sistema se encuentra averiado”, si bien remarcan que les han comunicado que “en breve quedará reparado”.

En cualquier caso, reclaman “medidas para evitar la exposición al calor en los patios, puesto que algunos ”no disponen de zonas de sombra“, como es el caso del patio del módulo de aislamiento de Sevilla II. Por tal motivo, han solicitado que se otorguen permisos ”para que los internos e internas que lo soliciten puedan permanecer en sus celdas en las horas de más calor, así como que se modifique el horario de patio a horas con temperaturas más suaves“.

Por último, la asamblea de familiares reclama autorización para que los reos puedan “disponer de sistemas de refrigeración portátiles en las celdas, pues los ventiladores no son suficientes para combatir el calor”. Para ello, se solicita que se autorice a su compra mediante demandadero o bien que se autorice a los familiares hacer entrega de estos a las personas privadas de libertad que lo soliciten.

Por su parte, la APDHA argumenta que la normativa penitenciaria estatal establece que la SGIP debe velar por que tanto en las dependencias destinadas al alojamiento nocturno de las personas privadas de libertad, como aquellas en que se desarrolle la vida en común, deben estar acondicionadas de manera que la ventilación y temperatura se ajusten a las mínimas condiciones de habitabilidad. Una garantía que, tal y como concluye la APDHA, “está en entredicho, debido tanto a la situación en la que se encuentran muchos centros penitenciarios como a la crisis climática que provoca estas altas temperaturas”.

