Denuncian la pérdida de 157 sanitarios en los distritos Córdoba-Guadalquivir

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba denuncia que en los dos últimos años, y a pesar del Pacto por la Mejora de la Atención Primaria firmado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial en junio de 2023, el Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir ha perdido 157 profesionales. Así, el secretario General del citado sindicato provincial, José Damas, explica que “comparando las plantillas de marzo de 2022 y el mismo mes de este año, vemos que el Distrito Córdoba ha perdido 119 profesionales y el Guadalquivir 38”.

Especialmente sangrante es la situación de enfermería. En los dos últimos años, según los datos aportados por el propio SAS, el Distrito Sanitario Córdoba ha perdido 67 profesionales de enfermería y el Guadalquivir 22. Similar situación viven los médicos de familia y pediatras. En el Distrito Córdoba se contabilizan 24 bajas y el Guadalquivir 5. El Distrito Córdoba ha perdido, además, 23 celadores-conductores, 11 auxiliares administrativos y 7 técnicos de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), mientras que en el Guadalquivir son 8 celadores-conductores, 7 auxiliares administrativos, 5 TCAE y 4 técnicos especialistas de radiodiagnóstico.

“Curiosamente, mientras se pierde personal de atención directa a la ciudadanía, la plantilla directiva se incrementa”, apunta Damas. Así, en el Distrito Córdoba hay 2 coordinadores y 4 directores de Unidad de Gestión Clínica más que hace dos años, directivos que, casualmente, “son los que mejores productividades han cobrado mientras se recorta el presupuesto destinado a personal y no se cubren vacaciones, bajas ni permisos reglamentarios y se le deniegan permisos sin sueldo a unos y unas profesionales agotados y absolutamente saturados”, remarca el responsable sindical.

El secretario de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba subraya que, por el contrario, “el incremento de personal de enfermería especialista, fisioterapia, trabajo social y auxiliar administrativo, previsto en el Acuerdo por la Mejora de la Atención Primaria, no solo no se ha producido, sino que se ha perdido plantilla, siendo especialmente graves los casos de centros de salud como el de Fuensanta, Sector Sur o Azahara, en donde no hay pediatra desde hace meses, como también ocurre en el centro de salud del Polígono Guadalquivir”.

Ayer se ofertaron las renovaciones de las contrataciones covid con las que “ni de lejos se cubren las necesidades de personal de estos distritos”, afirmó José Damas quien expone que, por ejemplo, en el Distrito Córdoba solo se hacen 8 contratos de médico de familia de corta duración y 9 de larga duración, cuando faltan 24 profesionales. Además, “nos encontramos que continúan realizando contratos en Dispositivos de Apoyo cuando el mencionado pacto recogía el compromiso de incorporar a todos los y las profesionales en las Zonas Básicas de Salud”, recuerda el responsable sindical.

“El argumento de que no hay médicos no nos vale. En los últimos cinco años, hemos perdido a unos 100 profesionales médicos que acabaron su residencia en los distritos Córdoba-Guadalquivir y que por las malas condiciones que se les ofertaban prefirieron marcharse a otras provincias, comunidades o países de la UE e incluso a la sanidad privada buscando mejoras económicas y estabilidad laboral”, enfatiza Damas.

En este sentido, el representante de CCOO señala que “no se puede ofertar contratos de unos meses a un personal que acaba su formación, puesto que está claro que después de un largo periodo de formación de una década, si no se les oferta un contrato decente, se fugan”. Y “no podemos olvidar que es un personal en el que la sociedad ha invertido mucho esfuerzo. Se han formado en nuestras universidades y en nuestros centros sanitarios públicos, y ahora que son magníficos profesionales, se aprovechan de su talento en otras comunidades autónomas o en la privada”, lamenta Damas.

Por otra parte, y respecto a los tiempos de espera para cita médica, el secretario General de Sanidad indica que, “salvo alguna excepción, en la mayoría de los centros de salud nos encontramos con un tiempo de espera para citas presenciales o telefónicas de entre los 10 y 15 días. En otros centros, la aplicación Salud Responde ni siquiera permite pedir cita más allá de 15 días”, critica Damas quien asegura que, según informaciones recibidas por CCOO, “los propios centros de salud tienen orden de no dar cita con fechas superiores a 15 días”.

“Esto es otra artimaña para no dar a conocer las inadmisibles listas de espera de atención primaria y favorecer que la persona usuaria de la sanidad pública acuda a la sanidad privada, debiéndose costear de su bolsillo la atención sanitaría gratuita y de calidad a la que, como ciudadano, tiene derecho”, hace hincapié el responsable sindical quien recalca que “no podemos permitir que sea un clásico y una costumbre que se cierren los centros de salud por las tardes en verano y Navidad, como ha ocurrido este último año, en el que todos los centros de salud de Córdoba y provincia han cerrado por las tardes, -y algunos consultorios incluso todo el día-, dejando de dar atención sanitaria a la ciudadanía y obligándoles en muchos casos a acudir a los servicios de urgencias”.

“Todas las deficiencias de personal de atención primaria se traducen en la saturación de las urgencias y en un incremento de las listas de espera hospitalarias. A la ciudadanía no se le atiende en la puerta de entrada a la sanidad pública, que es la atención primaria, por lo que en muchos casos las personas ven agravada su salud y, desgraciadamente, se ven en otras listas de espera más preocupante, que es la hospitalaria”, advierte José Damas.