Denuncian que unas obras en la iglesia de Santa Marina ponen en riesgo una colonia de murciélagos

La Sociedad Cordobesa de Historia Natural ha denunciado que unas obras en la iglesia de Santa Marina de Córdoba ponen en riesgo una colonia de murciélagos.

En concreto, la Sociedad Cordobesa de Historia Natural ha solicitado a la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía en Córdoba que actúe para evitar la pérdida de una colonia reproductora de murciélagos.

En concreto, según ha expuesto a este periódico el colectivo ambientalista, se trata de un grupo de ejemplares de murciélago rabudo (Tadarida teniotis), una colonia que sufre las “consecuencias de las obras de conservación que se está llevando en la Iglesia de Santa Marina”, exponen.

En Córdoba ciudad se conocen solo dos colonias de la especie. Una de ellas en la Iglesia de Santa Marina, que actualmente cuenta con 16 individuos.

Por ello, han solicitado a la Junta “la inmediata inspección para comprobar que actualmente no existe individuos de murciélago rabudo en la grieta y, en caso de que existan, detener la ejecución. También se solicita que las actuaciones dejen la grieta sin tapar ya que es una de las escasas colonias de murciélago de esta especie, siendo además esa grieta una colonia importante de vencejo pálido. Piden buscar alternativas para el mantenimiento del edificio en el caso de que la intervención en el edificio tenga un carácter estructural”.

Este es un murciélago de gran tamaño, con alas largas y estrechas, aptas para el vuelo rápido y la caza en espacios abiertos. La cabeza es muy característica con orejas rígidas proyectadas hacia delante, ojos grandes y hocico largo. La cola sobresale de la membrana patagial, lo que da nombre a la especie.

Oficialmente, el estatus de conservación según la Categoría España IUCN (2006) es “Casi amenazado NT”. “Se justifica porque se considera frecuente pero no se conoce con exactitud su estado de conservación. Se estima que sus poblaciones se encuentran en regresión como consecuencia de la pérdida de refugios ubicados en edificios históricos sometidos a restauración. Esta circunstancia se une a la baja tasa de renovación y reposición de sus efectivos”, informan desde la Sociedad Cordobesa de Historia Natural.

Figura con la categoría de “Insuficientemente conocido” en el Libro Rojo de los Vertebrados de España y está catalogado “De Interés Especial” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (R.D. 439/1990). Está incluido en el Anexo II del Convenio de Berna, en el Anexo II del Convenio de Bonn y en el Anexo IV de la Directiva de Hábitats 94/43/CEE, como especie estrictamente protegida.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!