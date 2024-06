Denuncian que el Hospital Reina Sofía es el centro donde más aumentan las listas de espera

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba ha participado este sábado en la manifestación convocada por la Junta de Personal del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba (HURS) de la que este sindicato forma parte, y que se ha desarrollado desde el Monumento al Donante hasta la entrada del Hospital Provincial.

La protesta responde, según detalla CCOO en un comunicado, a la “pésima” gestión que se está realizando por la Dirección-Gerencia del centro sanitario, reduciendo plantilla y cerrando servicios, provocando con ello que continúe el incremento de las listas de espera.

El secretario General del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarias de CCOO Córdoba y Delegado de Junta de Personal del HURS, José Damas, asegura que “los propios datos publicados por la Consejería de Salud en su página web ratifican que en los dos últimos años el complejo hospitalario reduce su platilla en 875 profesionales, a los que hay que sumar casi otros 300 contratos no renovados el 31 de mayo”.

Esta falta de personal, continúa, “está provocando que tengamos infraestructuras sanitarias infrautilizadas y que conlleve que en los últimos 6 meses el centro incremente en 818 personas las listas de espera, llegando a elevarlas en junio a 36.362 personas, prácticamente la mitad de las 72.963 personas en lista de espera en la provincia, según datos facilitados por la propia Consejería”.

Damas recuerda que “desde hace un mes la plantilla de profesionales de la UCI se viene manifestando contra el recorte y sobrecarga asistencial que sufre la plantilla, situación que se agrava aún más, considerando que los pacientes a los que atienden están en una situación de alto riesgo”. “A estas movilizaciones, se han unido profesionales de otras unidades o servicios del hospital: Urgencias, Medicina Interna, Neonatología, Reanimación, UCI Pediátrica, Rehabilitación etc., ya que la situación que viven es igualmente insostenible desde hace tiempo”, afirma el responsable sindical.

Este recorte de personal está generando el cierre o unificación de unidades como ha sido el caso de la Unidad de Reanimación y la UCP (Unidad de Críticos Postquirúrgicos), en la que reducen al menos 11 enfermeras y 6 TCAE, o el cierre del gimnasio de rehabilitación por la no renovación de contratos que finalizaron el 31 de mayo de este año, situación que se agravará con el cierre de servicios y camas a partir del 1 de julio, coincidiendo con el periodo vacacional.

Además, como consecuencia de la falta de contratación y de la merma en las plantillas “se están denegando vacaciones, días de descanso y otros permisos reglamentarios, llegando el caso de profesionales que ya no pueden más y optan por solicitar permisos de días sin sueldo y hasta eso se les deniega”, critica el responsable de CCOO que remarca que “la situación es desesperante, ya que los recortes son constantes”.

Damas critica que “la Consejería de Salud haya dotado con 4,2 millones, ampliables hasta 9 millones de euros, la derivación directa a empresas privadas con el objetivo de reducir listas de espera, partida presupuestaria que sale de recortes en personal del SAS y del ahorro por la no aplicación del Acuerdo de Atención Primaria y del desarrollo del nuevo modelo de Carrera Profesional”. “A costa de sus profesionales, el SAS nutre a las empresas privadas y, no solo no reduce las listas de espera sino que las aumenta, vergonzoso”, subraya Damas.

Para CCOO, “es inadmisible que la Gerencia del Reina Sofía esté recortando el presupuesto de la plantilla y haga recaer sobre nuestros profesionales un estrés, unas presiones y una sobrecarga continua, lo que sin duda hace imposible poder atender a la ciudadanía con la máxima calidad asistencial que se merece en la sanidad pública y que tiene otras consecuencias fatales: El incremento de las agresiones y las listas de espera quirúrgicas y de especialidades, al tiempo que favorece que las compañías privadas de seguros de salud estén en máximos históricos a costa de personas que en muchos casos, por la desesperación de solucionar su problema de salud, resienten aún más su economía familiar para poder acceder a un seguro privado”, enfatiza Damas.

“Desde CCOO continuaremos apoyando las protestas de los y las profesionales del centro sanitario y continuaremos denunciando los recortes de personal y el cierre de unidades, hasta que el SAS cubra el su plantilla con la que se garantice una sanidad pública gratuita y de calidad”, apostilló Damas.