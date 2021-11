Defensa estudia la petición de Obejo para la cesión de unos 200.000 metros de suelo

El Ministerio de Defensa está estudiando "la viabilidad de la propuesta" que le ha planteado el Ayuntamiento de Obejo, según consta en una respuesta parlamentaria a preguntas del diputado del PSOE Antonio Hurtado. La propuesta pasaba por la cesión "de cinco terrenos propiedad del Ministerio de Defensa" colindantes con los núcleos de población de Cerro Muriano y Obejo.

El objetivo de la institución municipal pasa por conseguir más suelo para el desarrollo de los municipios, casi todo en poder del Ministerio de Defensa como terrenos anexos a su base militar de Cerro Muriano. Defensa asegura que está en estudio la propuesta "considerando las características de la zona y la normativa vigente", expone el Gobierno en una respuesta a preguntas del diputado socialista.

El Ayuntamiento de Obejo tiene varias ideas para este suelo. Además de contar con espacio para la construcción de posibles aprovechamientos industriales también ha propuesto la construcción de un camping en una zona anexa a un pequeño humedal, cercano también al suelo que actualmente es propiedad del Ministerio de Defensa.

El Ayuntamiento de Obejo presentó la solicitud para la cesión de estas cinco parcelas en diciembre de 2020. Casi un año después, Defensa sigue estudiando la propuesta, a la que espera darle pronta respuesta lo antes posible, según fuentes gubernamentales.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!