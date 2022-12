Cuatro pymes cordobesas se sitúan entre las 500 que más crecen de España

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa ha presentado este miércoles su anuario Cepyme 500, el listado que visibiliza al medio millar de pymes que lideran el crecimiento empresarial en España y que, en su edición de 2022, incluye a cuatro firmas de la provincia de Córdoba. Es el menor número de pymes cordobesas en este anuario en sus seis ediciones, ya que desde 2017 hasta 2021 se incluían entre cinco y seis pymes de Córdoba.

En el listado de este año de Cepyme 500, las cuatro pequeñas o medianas empresas cordobesas son Almazaras de la Subbética, Corporación Empresarial Grupo Puma, Keyter Technologies y Producciones Agrícolas Cordobesas.

En el informe de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, se detalla que Almazaras de la Subbética es una cooperativa agrícola de primer grado, creada en julio de 2007, procedente de la fusión de dos prestigiosas y experimentadas cooperativas: S.C.A. Virgen del Castillo y S.C.A. Olivarera Nuestro Padre Jesús Nazareno, ambas, con más de 60 años de experiencia en el sector. Desde sus inicios “apuestan por la máxima calidad de nuestros productos, el respeto por el agricultor, la satisfacción de sus clientes, el cuidado del medio ambiente y colabora activamente con los sectores más desfavorecidos de la sociedad”, sostienen. Los datos aportados por la firma señalan que tiene 13 empleados, una tasa anual de crecimiento en ventas del 77,40%, con una rentabilidad económica del 10,23% y unas ventas de 20, 4 millones de euros.

Con respecto a Corporación Empresarial Grupo Puma, se explica que fue fundada en 2006 y es una empresa especializada en el comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios. Cuenta con 18 empleados, una tasa anual de crecimiento en ventas del 15,78%, una rentabilidad económica del 13,96% y sus ventas llegan a 15,7 millones de euros.

Mientras tanto, Keyter Technologies es un grupo de empresas industriales dedicadas al diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de bienes de equipo basados en las tecnologías de la calefacción, refrigeración, ventilación y purificación de aire industrial (HVAC+R). Cuenta con una red comercial y de servicio técnico con diez delegaciones en España, delegaciones internacionales en Europa, América, África, Oriente Medio y Asia-Pacífico y filiales comerciales y de servicio técnico en Holanda, Turquía y Francia. Tiene 213 empleados, una tasa anual de crecimiento en ventas del 28,78%, una rentabilidad económica del 7,06% y con unas ventas de 21,5 millones de euros.

La cuarta pyme incluida en este ranking es Producciones Agrícolas Cordobesas, una productora agrícola fundada por agricultores en 1974, especializada en el cultivo del ajo y en su comercialización internacional. Es una empresa familiar que ha evolucionado a lo largo de su historia, aplicando al cultivo tradicional técnicas cada vez más eficientes e innovadoras, incorporando modernas infraestructuras y nuevas tecnologías. Disponen de unas modernas infraestructuras de más de 20.000 m2, para cubrir las distintas áreas de producción, desde el almacenamiento frigorífico al envasado o control de calidad. Cuenta con un centenar de empleados, una tasa anual de crecimiento en ventas del 28,07%, una rentabilidad económica del 11,04% y unas ventas que han llegado a los 17,7 millones de euros.

La patronal de la pequeña y mediana empresa elabora desde 2017 una lista que identifica a las 500 firmas que son modelo de crecimiento empresarial, por sus buenos resultados económicos y también por su capacidad para generar valor añadido, empleo, innovación y por su proyección internacional. Se miden variables financieras e indicadores de innovación y comercio exterior, además de sus resultados de cuentas.

Entre los criterios de selección se tiene en cuenta que sean sociedades anónimas y limitadas, con una antigüedad mínima de cuatro años y se excluyen compañía con actividades financieras o de holdings y filiales de la administración. Además, la cifra de ventas de la que partían debe situarse entre 10 y 200 millones de euros y con una tasa de crecimiento anual mayor del 15% en los tres últimos ejercicios.

