Córdoba es la tercera capital andaluza con mayor población con formación universitaria

Córdoba es la tercera capital andaluza con mayor población con formación y estudios superiores. El 27,2% de los cordobeses tiene titulación universitaria, un porcentaje que en Andalucía sólo superan Granada (30,4%) y Sevilla (28,6%).

Son los datos extraídos de la Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha publicado los datos del Censo de Población y Vivienda correspondiente al año 2021, y que analiza, entre otras variables, los municipios de más de 10.000 habitantes con mayores porcentajes de población con estudios superiores.

A nivel nacional, Córdoba se sitúa en el puesto número 26 de capitales españolas con mayor porcentaje de titulados universitarios. En total, según los datos del INE, en la capital hay 98.404 cordobeses con estudios superiores, casi uno de cada tres.

Son el grupo más numeroso en función de estudios. El segundo es el de los cordobeses que sólo tienen la Secundaria, un total de 78.377. En tercer lugar están los que tienen el Bachillerato o educación postsecundaria no superior, que son 60.721 cordobeses. Finalmente, están los cordobeses con educación Primaria, que son 38.271, y los menores de 15 años, que son 46.554 habitantes de la ciudad.

Según el censo, el 31,8% de las personas mayores de 15 años de España tenía estudios superiores en 2021. Por sexo, este porcentaje es del 33,1% en las mujeres y del 30,3% en los hombres. En las edades jóvenes se observaba mayor proporción de mujeres que de hombres con estudios superiores. Así el 55,7% de las que tenían entre 25 y 29 años eran tituladas superiores, frente al 42,0% de los hombres.

Por el contrario, en los grupos de edades más avanzadas la relación se invertía. El 21,9% de los hombres de entre 70 y 74 años poseía educación superior, frente al 13,3% de las mujeres de ese mismo grupo de edad.

Las provincias con mayor porcentaje de población con estudios superiores eran Gipuzkoa (42,8%), Bizkaia (41,3%) y Madrid (40,8%). Por el contrario, Cuenca (22,3%), Almería (22,9%) y Toledo (23,4%) presentaron los menores porcentajes de población con estudios superiores.

