Córdoba suma casi la mitad de las vacunas administradas en toda Andalucía en el último día

La carrera de la vacunación contra la Covid19 fue a ritmo desigual en cada una de las provincias de Andalucía este sábado, con provincias que no administraron ninguna dosis y con Córdoba a la cabeza, donde se pusieron casi la mitad de todas las dosis inoculadas en la comunidad autónoma en esta jornada.

Así, en Córdoba se pusieron este sábado 3 de abril 5.254 dosis del suero contra el coronavirus, el 46,8% del total de 11.195 vacunas puestas en la comunidad autónoma andaluza, según los datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias. Córdoba suma ya 181.358 dosis administradas desde el inicio de la campaña de vacunación y tiene ya a 65.560 personas con la pauta completa de dos dosis puestas.

Esta cifra supone que el 8,3% de la población de la provincia de Córdoba está ya inmunizada con las dos dosis de la vacuna contra la Covid19, un índice superior a la media de Andalucía, que tiene a un 6,16% de los andaluces con la pauta completa de la vacunación.

En el resto de provincias andaluzas, el ritmo de administración de la vacuna ha sufrido un frenazo en la última jornada según los datos facilitados por la Junta. Así, hay provincias como Huelva que no sumaron ninguna dosis este sábado y otras donde las dosis administradas fueron muy inferiores a días anteriores, como las 80 que se pusieron en Granada o las 274 en Málaga.

Por provincias, y con los datos del último día, en Almería se pusieron 1.456 dosis, en Cádiz sumaron 919, en Córdoba las citadas 5.254, en Granada 80, en Huelva no se sumó ninguna dosis, en Jaén se registraron 632 dosis más, en Málaga sumaron 274 y en Sevilla se administraron 2.580 dosis más.

En el cómputo global desde el inicio de la campaña de vacunación, en Sevilla se han administrado 334.843 dosis y 115.011 personas han completado ya la vacuna, mientras que en Málaga el total de dosis asciende hasta el momento a 261.401 y las personas con ambas ya inoculadas son 90.461.

En Cádiz son 206.879 las vacunas ya administradas y las personas con las dos dosis suman 69.404; en Granada, son 180.754 las administradas y 62.369 las personas con las dos, y en Córdoba, 181.358 las dosis y 181.358 las personas con la pauta completa de la vacuna.

Por último, el total de dosis administradas en Jaén asciende a 133.957, con 47.844 personas con ambas; en Almería, a 122.216 y 39.779 han completado las dos dosis; y en Huelva, la vacunas puestas son 97.820 y 32.494 personas ya tienen puestas las dos.

