Córdoba sube a nivel dos de alerta por el aumento de la pandemia

Este martes se ha reunido en Córdoba el comité provincial de Salud Pública de Alto Impacto que asesora a la delegación en la toma de decisiones sobre la evolución de la pandemia. Los malos datos de evolución han llevado al comité a proponer elevar el nivel de riesgo del uno al dos en toda la provincia de Córdoba, según ha informado el consejero de Salud y Familias del gobierno andaluz, Jesús Aguirre, durante su comparecencia tras el Consejo de Gobierno de la Junta.

El cambio de nivel no supone cambio alguno en la provincia, más allá de que se realiza una llamada a los ciudadanos a que extremen las precauciones. De hecho, la Junta no prevé reunir a su comité de expertos hasta después de Año Nuevo. Entonces se estudiará si se toman o no medidas extraordinarias ante el repunte de casos.

Mientras, tanto, la Junta de Andalucía no contempla ninguna medida restrictiva tras acordarse la modificación de limitaciones horarias y de aforo en los niveles 1 y 2.

El propio consejero ha comparado la evolución de la sexta ola con las anteriores en la presión hospitalaria. Así, ha insistido en que aunque los niveles de contagio son de récord, no lo están siendo los ingresos hospitalarios. Aguirre ha vinculado esta situación "a la vacuna".

La nueva regulación de los niveles 1 y 2 de alerta Covid aprobada el 17 de diciembre por la Consejería de Salud suprime límites de horarios y aforos vigentes en la regulación anteriores y sólo establece para cines, teatros y establecimientos destinados a espectáculos públicos que "la circulación de las personas por el recinto deberá organizarse de manera que se respete la distancia de seguridad interpersonal, la apertura de puertas se realizará con antelación suficiente para permitir un acceso escalonado y la salida del público deberá procurarse que se realice también de forma escalonada por zonas, garantizando la distancia de seguridad entre personas, debiendo indicarse mediante la oportuna señalética".

Bendodo pide a los ayuntamientos que tomen "la decisión más correcta"

El Gobierno andaluz ha pedido este martes a los ayuntamientos que "tomen la decisión más correcta" ante la inminente celebración de cotillones y fiestas de fin de año el próximo 31 de diciembre y cabalgatas de Reyes el próximo 5 de enero ante el avance de la incidencia del coronavirus Covid-19.

Así lo ha asegurado el consejero de la Presidencia y portavoz, Elías Bendodo, en rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno en una jornada en la que la cifra de hospitalizados se sitúa en 956 y la tasa de incidencia a 14 días se sitúa en 911 tras sumar 8.747 casos confirmados y 12 muertes.

Bendodo ha asegurado que las próximas celebraciones de fin de año y de Reyes son "momentos de llamada a la responsabilidad y al sentido común" y ha pedido a los ayuntamientos que "tomen la decisión más correcta" ante la inminente celebración de cotillones y fiestas de fin de año y cabalgatas de Reyes.

En la misma línea, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha animado a los andaluces a hacer "un esfuerzo más por minimizar los contactos sociales" en los próximos días como ya han hecho en las fechas de Nochebuena y Navidad.