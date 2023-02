Córdoba se queda rezagada en la recuperación inmobiliaria española

Córdoba se ha quedado rezagada en la recuperación del mercado inmobiliario del año 2022, según los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En esta ocasión, los datos sobre firma de hipotecas constituidas en la provincia de Córdoba son buenos, pero no tanto como los del año 2021. Así, en 2022, en España la cifra de hipotecas aumentó un 11% con respecto a 2021. En la provincia de Córdoba el número descendió levemente.

En toda España, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 10,9% en 2022 respecto al año anterior, hasta sumar 463.614, su cifra más alta desde 2010, cuando los préstamos para viviendas alcanzaron los 607.535, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este repunte en 2022, la firma de hipotecas sobre viviendas encadena dos años de ascensos después de la caída del 6,5% que registró en 2020, año marcado por el inicio de la pandemia. No obstante, el aumento de 2022 se ha moderado casi 13 puntos con respecto al registrado en 2021, cuando los préstamos para viviendas se dispararon un 23,8%.

Por el contrario, Córdoba no ha superado los registros del año 2010 y tampoco los de 2021, que sí que fueron también especialmente buenos y muy por encima de los que se venían registrando en años anteriores. No obstante, han sido casi 6.500 las hipotecas firmadas, una cifra que, salvando 2021, no se registraba en una década.

Datos nacionales

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 5,8% en 2022, hasta los 145.510 euros, mientras que el capital prestado se incrementó un 17,3% en el conjunto del año pasado, hasta superar los 67.460 millones de euros.

Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas en 2022 fueron Andalucía (91.287), Cataluña (80.767) y Madrid (80.416).

En todas las regiones se firmaron en 2022 más hipotecas sobre viviendas que en 2021 salvo en Navarra, donde se redujeron un 4,6%. Los mayores ascensos correspondieron a La Rioja (+28,5%), Baleares (+23,6%) y Canarias (+23,1%), mientras que los menos pronunciados se dieron en Cantabria (+2,8%) y Extremadura (+4,8%).

Sólo en el mes de diciembre se suscribieron 30.075 hipotecas sobre viviendas, cifra un 8,8% inferior a la del mismo mes de 2021. Con este descenso, se pone fin a 21 meses consecutivos de alzas interanuales. El capital prestado superó los 4.326 millones de euros en diciembre, un 9,2% menos que en diciembre del año anterior, mientras que el importe medio bajó un 0,4%, hasta los 143.854 euros.

En valores mensuales (diciembre de 2022 sobre noviembre del mismo año), las hipotecas sobre viviendas se desplomaron un 23,5%, su mayor descenso desde 2018, en tanto que el capital prestado bajó un 25,5%, su mayor retroceso también desde el ejercicio 2018.

En diciembre de 2022, el tipo de interés medio para el total de préstamos hipotecarios se situó en el 2,83%, con un plazo medio de 23 años. En el caso de las viviendas, el interés medio fue del 2,67%, por encima del 2,54% de un año antes, con un plazo medio de 24 años.

El 34,5% de las hipotecas sobre viviendas se constituyeron el pasado mes de diciembre a tipo variable, mientras que el 65,5% se firmaron a tipo fijo.