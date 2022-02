Córdoba incrementó un 31% sus exportaciones en 2021

Córdoba registró un récord de exportaciones en 2020, con 2.551 millones de euros en ventas internacional, gracias a un incremento del 31 por ciento respecto a 2020, logrando así el segundo mayor crecimiento de las provincias andaluzas, en el marco de un avance en el global del año impulsado por el fuerte aumento del mes de diciembre, cuando las exportaciones subieron un 47 por ciento, hasta sumar 222 millones.

Además, según la información facilitada a Europa Press por Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera, dicha cifra de exportaciones, unida a unas importaciones por valor de 1.432 millones, que crecen un 25,8 por ciento interanual, sitúan a la provincia con un saldo positivo de la balanza comercial con el exterior de 1.118 millones en 2021, logrando el tercer superávit más alto de las provincias andaluzas, y una tasa de cobertura del 178 por ciento, la segunda mejor.

A ello ha que sumar que en 2021 Córdoba también registró un récord de empresas exportadoras, con 2.290, que suponen un 24,9 por ciento más respecto a 2020. De ellas, una cuarta parte, 554, son exportadoras regulares, es decir, que más de cuatro años consecutivos exportando, y que también crecieron, en este caso un 1,7 por ciento, hasta las 554, que concentraron el 86 por ciento de todas las ventas.

En lo referido a los productos más exportados desde Córdoba entre enero y diciembre de 2021, Córdoba vende en los mercados internacionales principalmente cobre y sus manufacturas, con 699 millones, que suponen el 27,4 por ciento del total provincial y un aumento del 52 por ciento.

En segundo lugar se sitúa el aceite de oliva, con 643 millones (25,3 por ciento del total) y un aumento del 31 por ciento; seguido de calderas, máquinas y aparatos, con 214 millones (8,4 por ciento) y una subida del 36 por ciento.

En cuarto lugar se colocan los productos de la industria química, con 120 millones (4,7 por ciento del total) y un aumento del 57 por ciento, que implica la mayor subida de los diez capítulos más vendidos; seguidos de preparaciones de hortalizas y frutas, con 115 millones (4,5 por ciento) y una bajada del 1,9 por ciento, y las hortalizas y plantas, con 88 millones (3,5 del total) y un descenso del 4,9 por ciento.

Completan la lista de productos cordobeses más exportados el plástico y sus manufacturas, con 75 millones (2,9 por ciento del total) y un aumento del 13,9 por ciento; seguido de las perlas finas naturales o cultivadas, con 66 millones (2,6 por ciento) y un incremento del 31 por ciento; las frutas, con 59 millones (2,3 por ciento) y bajada del 1,9 por ciento, y las manufacturas de fundición, hierro y acero, con 42 millones (1,7 por ciento) y un crecimiento del 23,7 por ciento.

En cuanto a los destinos preferentes para las exportaciones cordobesas durante el pasado año 2021, éstas llegan a cuatro continentes, Europa, África, América y Asia, con lo que se refuerza la diversificación de las ventas internacionales de la provincia, creciendo en ocho de sus diez primeros mercados.

Italia es el primer destino, con 469 millones (18,4 por ciento del total) y un alza del 60 por ciento; le siguen Francia, con 335 millones (13,1 por ciento) y un aumento del 23,5 por ciento; Portugal, con 267 millones (10,5 por ciento) y un incremento del 34 por ciento, y Marruecos, con 262 millones (10,3 por ciento) y un alza del 25,4 por ciento.

En quinto lugar se sitúa Estados Unidos, con 242 millones (9,5 por ciento) y una subida del 36 por ciento; seguido de Países Bajos, con 153 millones (seis por ciento) y un alza del 218 por ciento; Alemania, con 90 millones (3,5 por ciento) y un incremento del 10,7 por ciento; Polonia, con 88 millones (3,4 por ciento) y un aumento del 36 por ciento; Reino Unido, con 49 millones (1,9 por ciento) y bajada del 51 por ciento, y México, con 32 millones (1,3 por ciento) y descenso del 5,1 por ciento.

También se dan importantes crecimientos de las ventas hacia mercados asiáticos, como son la República de Corea (12º), donde las ventas se duplican hasta los 28,3 millones; Arabia Saudí (13º), donde suben un 19,8 por ciento, hasta los 26,4 millones, o India (17º), donde crecen un 90 por ciento, hasta los 20,9 millones.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!